Romero: «Voy a defender el proyecto todo lo que pueda y lo que me dejen»

Tras liquidar su séptima vida, el ‘Gato’ Romero se mostró más sincero de lo habitual en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda. El uruguayo entiende que su proyecto comience a generar dudas en el aficionado. «Tienen derecho a desconfiar. Pero no hay que olvidar que yo soy de aquí y voy a defender el proyecto todo lo que pueda y lo que me dejen», explicó Romero con gesto serio. A continuación lanzó una frase que pareció un recado al anterior técnico malaguista, Juande Ramos. «Por esta situación han pasado muchos entrenadores con mucho nombre que han prometido cosas y no las han cumplido. Soy un entrenador de la casa, no vengo a llevarme el dinero, sino a trabajar y a dejar al Málaga lo más alto posible», añadió.

El entrenador quiso transmitir «tranquilidad» a los seguidores: «Creo en el proyecto y en los jugadores. Esto no es de hoy para mañana, todo requiere un tiempo. El equipo está trabajando pero no están saliendo los resultados».

El ‘Gato’ Romero también quiso aprovechar la oportunidad para dar un toque de atención a sus jugadores, a los que acusó de falta de competitividad. «Tenemos que ser conscientes de cuando estamos en el campo somos los protagonistas y tenemos que jugar y competir. Sin competir es muy complicado ganar partidos. Cada uno debe irse hoy a casa pensando en si lo ha hecho bien o mal. El Betis sí demostró que quería ganar, pero a nosotros nos faltó salir al campo queriendo llevarnos los tres puntos», apuntó el uruguayo.

El partido, según Romero, lo definieron los errores malaguistas. «El equipo, ganando 1-0, tenía que haber mantenido ese resultado con experiencia y haber estado más firme sobre el campo. Hemos tenido la desgracia de cometer errores que costaron goles», afirmó el uruguayo, para el que la victoria de los verdiblancos fue justa. «Yo considero que cuando un equipo marca más goles que otro siempre es una victoria justa. El Betis ha hecho una gran segunda parte. Dani Ceballos complicó el partido con sus pases y su trabajo en la zona media, donde nosotros teníamos el control».

El técnico admitió que en la segunda mitad del encuentro sus pupilos bajaron el nivel. «A estas alturas del campeonato lo que prima es ser sólido y competitivo. No estuvimos a la altura. Nos pasó en Eibar y ahora debemos retomar la senda del trabajo que nos había hecho fuertes». La falta de definición en algunas jugadas clave también fue, según el entrenador blanquiazul, otro de los defectos que sigue arrastrando el Málaga.

Sobre los pitos que se escucharon cuando sacó a Keko del campo, Romero explicó: «Son normales. Al público le cae muy bien, pero en ese momento hay que tomar decisiones. Jony también está pasando por un buen momento. Keko tiene que estar tranquilo porque lo ha dejado todo sobre el campo».