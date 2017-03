Pablo: "Pienso que el Betis no mereció ganar el partido"

Personalmente vive uno de sus mejores momentos, aunque de forma colectiva la situación es diferente. “Cuando llegó Marcelo jugábamos bien y tampoco puntuábamos. Nos hace falta un poco de suerte para que entren los goles y que no encajemos nosotros y creo que nos va a venir ya porque lo estamos mereciendo, ya nos toca”, explicó esta mañana Pablo Fornals en rueda de prensa. Y es que no cesan de caer las derrotas. La última, en casa contra el Betis. Cuestionado sobre si mereció la victoria el equipo sevillano, aseguró: “Pienso que no, tampoco hicieron mucho más que nosotros para ganar, no hicieron un partido brillante… Quitando los 20-25 primeros minutos de la segunda parte no hicieron más que nosotros por ganar el partido”.

Aunque parece que el equipo ya ha olvidado ese resultado. Y es que ya tienen que prepararse para encarar el del domingo, a las 18.30 horas, en la casa del Athletic. “Vamos a ir a competir, a hacer un buen partido e intentar llegar al objetivo lo más rápido posible. Como no compitamos en San Mamés, con la potencia que tienen, va a ser difícil conseguir algo”, se sincera el canterano, que se muestra autocrítico con la situación del cuadro. “Al igual que a la afición no le gusta, a nosotros tampoco nos gusta esa situación y queremos darle un vuelco”.

Sin embargo, en cuanto a su rendimiento, Pablo ha marcado en los últimos dos partidos jugados en casa y ya son cinco los tantos que se suman a su cuenta personal de esta temporada. “Estoy muy contento con mi continuidad, pero también tengo claro que si no lo aprovecho y no hago las cosas bien me va a toca jugar en otra posición o volver al banquillo”, explica. Su último tanto, de Pablo a Pablo, fue un homenaje además. “La gente dice que somos sus ídolos por darle patadas a un balón, pero un ídolo es una persona como ese chico, que ha luchado hasta el final por una enfermedad”, argumenta el centrocampista. A lo que añade: “ Es lo mínimo que podía hacer cualquiera de nosotros para honrar la manera que ha tenido de luchar e inspirar a otras personas”.

Algunos de sus compañeros siguen manteniéndose como baja por lesión, aunque quizá uno de los que más clama el malaguismo es Sandro. Sobre el delantero canario, Pablo explica: “Sigue apartado con el readaptador pero cada vez tiene mejores sensaciones, a sale al campo a tocar balón. Le deseo una pronta recuperación y que vuelva con más fuerzas que antes y siga ayudándonos como lo ha estado haciéndolo”