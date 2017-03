El Málaga paga su conformismo y su desacierto (1-0)

La triste realidad es que al Málaga le faltó convicción. En la situación actual un punto debe de saber a gloria, porque, mientras las dudas locales afloraban y comenzaba el murmullo en San Mamés, el equipo y Romero estuvieron a verlas venir. El partido estaba para dar un mensaje de ambición desde el banquillo, pero no llegó. Valverde sí reaccionó y metió a un delantero centro (Villalibre) para que Williams tuviera más libertad por fuera. Y fue precisamente quien forzó un penalti por Clara mano de Camacho después de que Juan Carlos estuviera demasiado blando en la incursión de Lekue. Raúl García no perdonó desde el punto fatídico.

San Mamés no tardó en rugir para que su equipo despertara. Y así fue. Desde el minuto 3 el dominio local fue en ocasiones apabullante. El Málaga no tuvo respiro y tuvo que apretarse los machos para defender con las líneas juntas y con continuas coberturas debido a los recursos técnicos de los rojiblancos. Keko y Jony tuvieron que mirar en exceso hacia atrás, con lo que el trayecto hasta la meta de Iraizoz era demasiado largo, y Pablo nada pudo aportar en la presión. Eso sí, al monólogo del Athletic respondió el cuadro blanquiazul con firmeza y, sobre todo, cerrándose muy bien por dentro. La consigna de poblar el área en los servicios desde los flancos dio sus frutos, aunque también es cierto que sin Aduriz el Athletic es menos Athletic en la zona de remate.

La salida del Málaga fue esperanzadora, aunque a la postre no se trató más que de un espejismo. En los primeros dos minutos y medio tuvo hasta tres opciones, pero Charles perdonó en dos de ellas en sendos servicios de los extremos y en la tercera Jony no le pegó con maldad. Al fin Romero se decantó por el asturiano a la vista de la baja forma de Chory Castro.

Equipo de paquetes y aun hay criaturas que van al estadio

Jugando a verlas venir no da resultado.....A la vista está

Muy blando

La línea del descenso suele estar en 40 puntos. Este año ni de coña el Málaga va a llegar a esa cifra, de modo que bajaremos a 2º (a no ser que Sporting, Granada y Osasuna se empeñen en salvarnos.)

Cuantos de estos partidos no se han perdido con polémicas arbitrales que hasta el Marca, no muy Promalaga, ha reconocido?. Otra cosa es ver la cantidad de manitas levantadas pidiendo faltitas y no correr. Contra el Betis veía a tres béticos detrás de la pelota y ningún malaguista detrás. Por favor Ganaros ya el sueldo, yo me paso la semana currando vosotros un día a la semana REVENTAROS corriendo y después protesdad.

Juegan a verlas venir. Asi no hay manera

Es lamentable ver partidos del malaga,el bilbao es regular regular.la cronica se ajusta a la realidad,no creo que dimita el gato.rezar los malaguistas para que granada gijon y osasuna se queden donde estan.penosa temporada pero aun faltan pasar por aqui los de arriba,y los arbitros a lo suyo.nos quitan mas que nos dan.un sicologo no les vendria.siempre malaga no hace mucho estabamos bastante peor,vaya consuelo verdad?malaguistas

Si, porque Depor y Leganés ya mismo están por delante nuestro.

Pues con esos números, Romero ni va a dimitir ni lo van a echar. Aquí están pasando cosas muuuuy raras, no se el que...será por que no hay un duro?

Bajar a 2ª no bajamos. No hay que ser alarmistas. Pero estos jugadores se tienen que poner las pilas de una vez. Están rindiendo por debajo de sus posibilidades. No se les ve bien físicamente. Que coman más pasta y dejen las pizzas y las morcillas.



Romero hubnde al Málaga



Los números no engañan: 5 puntos de 30. Yo no dudo de que Romero sepa de fútbol (mucho más que yo, seguro), pero a la vista está que no es un buen jefe, no sabe dirigir, por lo menos a este grupo. Lo más digno sería dimitir.