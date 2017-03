Romero: «No pasa por mi cabeza irme»

El entrenador del Málaga, Marcelo Romero, descartó que se le haya pasado por la cabeza dimitir ante la racha negativa su equipo, que perdió ante el Athletic (1-0) y ha sumado cinco punto de los últimos treinta. El técnico dijo que estaba satisfecho con el esfuerzo de sus jugadores, aunque lamentó la falta de gol.

«No se me pasa por a cabeza. Lógicamente no acompañan los resultados al juego del equipo. Son tres derrotas seguidas, pero son distintas. El equipo compitió y quiso ganar. Creo que el equipo ha cambiado respecto al Eibar o el Betis, porque demostramos que quisimos ganar. Desde el primer día me la estoy jugando, todos los partidos me los tomo igual. No pienso que me voy a ir del club. Eso no pasa por mi cabeza. Las oportunidades están para aprovecharlas y estoy tratando de dar lo mejor de mí como entrenador. Espero que la primera victoria llegue la semana que viene. El colchón se puede acabar en cuanto los de abajo sumen, pero el equipo está convencido y dejándolo todo en los partidos. Tenemos equipo para conseguirlo, pero la tranquilidad se le acaba a la gente y es algo lógico», dijo Romero.

El preparador uruguayo lamentó las ocasiones falladas y el penalti no señalado por manos de Laporte en la recta final del encuentro. «Tuvimos un par de ocasiones al comenzar el partido, pero los encuentros se ganan con goles. Nos cuesta marcar, pero la actitud del equipo fue la de querer ganar. Supimos sufrir defendiendo, pero sabíamos a lo que estábamos jugando. Ellos se llevaron el partido por un penalti. El criterio no fue el mismo para nuestro lado, pero es una decisión que tomó el árbitro y ya está», dijo.

El entrenador del Málaga descartó que el equipo esté superado por la situación y los malos resultados y lanzó un mensaje de optimismo. «Para cualquier entrenador son números muy malos, pero seguimos trabajando con ilusión, pero los resultados llegarán. Hay buenos jugadores y dentro del vestuario hay buen ambiente. Seguimos entrenando con la misma alegría del primer día para darle la vuelta a esto. Hoy con el rival que teníamos delante tuvimos ocasiones, al menos cuatro o cinco para haber empatado. Creamos ocasiones y defendimos el juego aéreo de ellos que es peligroso. Debemos encontrar la racha para darle la vuelta a la situación. La victoria llegará, no podemos bajar los brazos», finalizó.