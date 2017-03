Míchel ya está en Málaga: «Esperamos que las cosas vayan muy bien»

quede claro que desde el punto de vista futbolistico el malaga ya no podia esperar mas el cambio de tecnico era necesario, pero tampoco es menos cierto que romero no ha tenido ni pizca de suerte con nada, primero se le han lesionado un monton de jugadores ,y despues el colectivo arbitral le ha perjudicado en grado extremo en partidos muy concretos , Real madrid , 1 gol en fuera de juego, en pamplona , penalty no pitado y gol en fuera de juego, en villareal y aqui de la forma mas flagrante el partido fue "robado de la forma mas ignominiosa ", pero es que el domingo lo volvimos a ver ante las camaras y es que el colectivo arbitral , ya no puede perjudicar mas de lo que lo esta haciendo,calculamos que unos seis o siete puntos le han sustraido a romero y aqui no hay quien se moje , quizas por miedo o tal vez por represalias pero si esto le hubiera ocurrido a los siete u ocho equipo de cabeza no habrian salido tan bien parados los interpretes del arbitrajes ,y es que al malaga pitarle un partido es gratis , primero no les pasa nada no queremos que los maten pero si que los sancionen, fijaros si un balon da en el brazo a un jugador del malaga en el area malaguista es penalty si esto mismo ocurre en el area contraria, es mano involuntaria, eso si si los jugadores malaguistas protestan , lluvia de tarjetas para los malaguistas y asi se escribe la historia