Míchel, nuevo entrenador del Málaga

Mucha suerte, Michel. Trabajo, planificación, orden... Te digo el error principal del equipo hasta ahora: No hay un apoyo entre líneas. Cuando recuperamos el balón desde atrás, dan pases en largo a alguno, pero los demás no corren a apoyarlo, para ir triangulando... No se ofecen para trabajar en acordeón. Ese es el error hasta ahora. Y, por supuesto, transmitirles confianza en sí mismos. Parece que han salido de un tsunami la noche anterior... Un poco de calma, de fondo, para poder correr después como si les fuera la vida en ello !!!