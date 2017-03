Romero deja el banquillo, pero no el club

La nota también recogía palabras del ya exentrenador blanquiazul. "Agradecer la oportunidad que he tenido de dirigir al equipo de ‘mi casa’, al presidente Sheikh Al Thani y a su familia, y el apoyo del director deportivo Francesc Arnau, y también mnun agradecimiento especial para todos los miembros del 'staff' técnico, servicio médico, jugadores, empleados y para la afición. Soy malaguista y aunque nací en Uruguay también me considero malagueño. Le deseo lo mejor al equipo para el futuro y ahora seguiré apoyando al Málaga CF como un malaguista más. ¡Vamos Málaga!", dijo Romero

Gracias, Marcelo Romero. Eres muy buena persona y fuiste un gran jugador. Pero para ser entrenador tu carácter tan benévolo puede que no sea bien interpretado por jugadores acomodaticios. No pasa nada, has intentado como te pidieron y puedes seguir paseando orgulloso por ésta tu Málaga.

No ha tenido suerte pero fue un gran futbolista, trabajador, malaguista y una gran persona. No te vayas Romero. TE QUEREMOS.

El señor Romero no es aún un gran entrenador pero sí una gran persona. Don Marcelo no está aún preparado para dirigir un club grande como es el Málaga pero sí lo está para seguir dando tanto como ya lleva dado a este club. Así qué, aplaudo que continúe en ésta su casa. A mí, que no me gusta nada, pero nada, nada el Altani al que se le van los directivos, los jugadores, los entrenadores y todo aquel que mantiene alguna relación laboral importante con este personaje, ha tenido suerte esta vez con encontrar libre un entrenador de cierta importancia. Ya veremos lo que aguanta Michel cuando vea el paño. Y es que mientras esté este siniestro personaje como amo y señor del Málaga, no tendremos un futuro esperanzador. Ojalá pierda en los tribunales y lo obliguen a irse. ¡Ojalá!

La 1ª parte de tu comentario la comparto al 100%, pero la segunda no.. El Málaga siempre ha sido un club del miontón, un club que casi siempre estaba en 2ª división. Léete la historia del Málaga y verás de lo que hablo

Totalmente de acuerdo contigo!

YO CREIA QUE IBA A FUNCIONAR BIEN POR EL CARACTER COMPETITIVO DEL GATO. PERO SE VE QUE ESO NO ES TAN FACIL DE TRANSMITIR.....LOS JUGADORES ESTAN MUY ACOMODADOS Y LEJOS DE LUCHAR A TOPE. ES ALGO QUE NO SOPORTAMOS LA AFICION. UN PARTIDO A LA SEMANA SOLO ES PARA ESTAR TODO EL TIEMPO A TOPE Y TODOS A UNA. Y NO ES ASI.....ABURREN



K pasa con pellicer? Sigue en el club o le van a poner a recoger almendras?

Gracias a Dios.... Ahora hay que pedir responsabilidades al presidente por no haberlo hecho antes. El siguiente que tiene que irse es el Sr. Arnau.

Si intentan hacer algun cambio, porque hacen cambios, si no hacen nada, porque no hacen nada.

¿Ralmente te interesa el Malaga?, o ¿eres un palangana disfrazado de malaguista?

no, si ahora querrán ponerle su nombre a una de las puertas de la rosaleda