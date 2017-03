Míchel: "La distancia entre lo que veo y lo que me gustaría no es tanta"

El Málaga presentó esta tarde a su nuevo entrenador, Miguel González del Campo, Míchel, comprometido por lo que queda de temporada y la siguiente. Fueron veinte minutos y un número similar de cuestiones por parte de los periodistas, que abarrotaron la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda como no se recordaba en los últimos meses.Fiel a su facilidad en la expresión, el exmadridista ofreció las primeras pistas acerca de qué Málaga quiere que se vea desde ahora: "¿A qué se llama jugar bien? Ganan los que juegan bien. Por eso hay que atacar bien y defender bien- Es imposible sacar resultados si no juegas bien", dijo después de casi cinco décadas (tiene 54 años) vinculado al fútbol como jugador o técnico.

Míchel fue introducido por el presidente y propietario de la entidad, Abdullah Al-Thani, que tuvo palabras de agradecimiento al trabajo previo de Marcelo Romero y valoró la disponibilidad del nuevo técnico: "Ha sido una negociación fácil. Se han tomado decisiones rápidas y hubo una comunicación fluida entre los dos", dijo.

Míchel, vestido con americana sport de tonos grisáceos y una camisa celeste, también aludió a lo rápido de las conversaciones antes de rubricar su contrato: "Durante el año hubo posibilidad de ir a otros clubes y no se dio. Desde que el lunes por la tarde nos pusimos a hablar sabía que el martes iba a estar aquí y el miércoles entrenando". El flamante preparador malaguista aludió también a la tesitura deportiva del equipo, decimoquinto cuando habló y con siete puntos de margen sobre la zona de descenso: "Hay margen de puntos, pero la dinámica es irregular, Tenemos que recuperar a los jugadores, que tengan confianza, porque capacidad tienen. La plantilla es compensada, pero por muchas cosas que han pasado en el año muchos chicos que son jóvenes no se atreven a todo. La distancia entre lo que veo y lo que me gustaría no es tanta".

Míchel se reconoció gran defensor de la cantera, admitió que el trabajo de los extremos (en relación a los que tiene ahora a sus órdenes) ha cambiado mucho defensivamente desde su etapa de futbolista y no apuntó todavía a cómo va a ser el estilo de juego del Málaga: "Vamos a intentar que el estilo de juego exista. Creo que va a ser reconocible la forma de jugar, porque los jugadores tienen esas características". Finalmente, el técnico restó dramatismo a la clasificación liguera del Málaga, pero matizó: "Creo que la situación no es adecuada, pese a que las matemáticas nos alejen de una situación más grave".