Míchel pudo ser jugador malaguista

Durante la rueda de prensa de su presentación, Míchel recordó que pudo venir como jugador al Club Málaga, algo que corresponde a su etapa de canterano en el Real Madrid, antes de asentarse en el primer equipo. Recordó esto a raíz de una de las preguntas que se le formularon. "Se lo dije a Benítez que era el entrenador. Estuve a punto de venir cedido", dijo mirando a la primera fila del auditorio de la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda.

En efecto, allí se encontraba uno de los consejeros de la entidad, Antonio Benítez, que asintió reconociendo este dato de los inicios de los ochenta. También le preguntaron si el actual Málaga ha crecido respecto a aquel en el que pudo haber sido protagonista como jugador. "El fútbol lo vivo con tanta ilusión y alegría que la estructura del club me parece magnífica. Me parece más que suficiente. He estado en el Sevilla, que es un club que gana títulos, con una estructura similar", contestó.