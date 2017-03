El jeque del Málaga se enzarza con Gundogan

Las noches del jeque en Twitter dan para mucho. El presidente del Málaga defendió, eso sí, el honor de su club cuando Ilkay Gundogan, futbolista ahora del Manchester City, dijo en Twitter que la remontada que consiguió el Barcelona ante el PSG le recordó la que logró el Borussia Dortmund ante el Málaga en la Champions League en 2013.

"¡La victoria del Barça me recordó nuestro triunfo con el Borussia sobre el Málaga en 2013! Increíble. Felicidades al Barcelona y especialmente al Bourussia esta noche", dijo. En ese momento, Abdullah Al-Thani no tardó en responder. "Estás feliz. Vosotros ganasteis porque jugasteis con doce jugadores… El árbitro. Estabas soñando ganarle al Málaga", escribió. Como era de esperar, el comentario del jeque encontró gran cantidad de respuestas de los aficionados, que rescataron todo tipo de imágenes en las que se apreciaban los fuera de juego de los jugadores del Borussia en las acciones que dieron la clasificación del conjunto alemán.

Are you happy win because

playing with twelve players,referee!

you was dream to win #Málagacf@IlkayGuendogan@BVBhttps://t.co/MstGao76T8