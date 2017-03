Aytekin, el nuevo Thomson

Craig Thomson ya tiene sucesor: se llama Deniz Aytekin y es alemán de origen turco. Si el autor del ‘robo’ de Dortmund vio frenada su carrera arbitral y pasó a un segundo nivel de los árbitros en la categoría Élite de la UEFA, el germano va a seguir sus pasos tras su polémica actuación el miércoles en la histórica remontada del Barcelona ante el París Saint-Germain.

En el mundillo arbitral sorprendió la elección de Aytekin, que ni siquiera es el primer árbitro de Alemania (es Wolfgang Stark), para este encuentro entre dos de los mejores equipos del continente. El error en la designación volvió a ser mayúsculo. En esto la UEFA –y por lo tanto, su responsable en materia arbitral, el mediático Pierluigi Collina– es reincidente, porque eligió a Craig Thomson, que no estaba ni de lejos entre los diez mejores, para la vuelta del duelo de cuartos entre el Borussia Dortmund y el Málaga. Entonces pensaron en la sede de Nyon que el 0-0 de La Rosaleda iba a suponer un ‘paseo militar’ para el cuadro alemán y por eso se decantaron por el escocés. Yahora pensaron que el 4-0 de la ida iba a desembocar en un partido relativamente fácil para el colegiado de turno.

Pero Aytekin, como Thomson, no dio el nivel mínimo. La UEFApenaliza mucho a sus árbitros no sólo por los errores en la aplicación del reglamento –como sucede en la Liga española–, sino también por una errática conducción del partido; es decir, por no hacer valer el principio de autoridad. Más allá de cuestiones de interpretación (a veces los errores son de bulto y no se castigan tanto), el organismo europeo valora hasta qué punto un colegiado incurre en fallos graves en el capítulo disciplinario. De hecho, al escocés se le reprochó que en Dortmund mirara hacia otro lado en la recta final del partido y que no mostrara la segunda amarilla al menos a dos jugadores del cuadro alemán. Aquello, como ya adelantó SUR en su momento, le costó acudir al Mundial.

Si los asistentes de Thomson pasaron a peor vida, el colegiado escocés ya dejó de contar en partidos importantes. Permaneció en el grupo Élite, pero para encuentros muy menores y con designaciones muy espaciadas en el tiempo. Ese parece ser el camino que va a seguir Aytekin tras su actuación en el Camp Nou y, en particular, al no tormar determinadas decisiones disciplinarias. La UEFA no lo va a dejar pasar y se da por hecho que la carrera ascendente del germano queda parada en seco. Pronto se verá si pierde su plaza en la categoría o si pasa a arbitrar partidos de escasa relevancia e intrascendentes. Aytekin es el nuevo Thomson... tras otro grave error de Collina en la designación.