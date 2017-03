EXPERIENCIA NECESARIA Y SOSIEGO EN EL TRATO

Agradecido por la oportunidad y resignado por la situación, Marcelo Romero se despidió como primer entrenador malaguista el miércoles. Fue la fecha en la que se produjo el relevo de poderes en el banquillo de La Rosaleda, a manos de Míchel, para encarar los encuentros frente al Alavés y al Leganés. Después, el Málaga contará con un 'parón' , hasta primeros de abril, para poder trabajar en los entrenamientos e inculcar los principios básicos sobre los conceptos del juego que pretende desarrollar el nuevo técnico. Todo esto para recibir, posteriormente, al Atlético , visitar al Sporting y hacer de anfitrión con el Barcelona en el siguiente bloque de partidos. Casi nada. Y mientras tanto.

Experiencia en el banquillo

Daba la impresión de que la situación malaguista se tornaba irreversible, que el equipo ofrecía un evidente bloqueo y que no conseguía mejorar definitivamente. Tras conseguir cinco puntos de los últimos 30, todo estaba a expensas de los malos resultados que conseguían los conjuntos inmersos en los puestos de descenso para seguir respirando y maquillar la situación con las plazas fatídicas. Entre ellos, el Leganés (a dos puntos) y el 'Depor' (a tres) acechan a los malaguistas, que ven disminuido el colchón y han hecho sonar las sirenas. Para aligerar tan estridente ruido llega Míchel, tras hacerse bueno aquello de «reafirmar al entrenador es la antesala de su destitución», y espero que también se cumpla el de «a entrenador nuevo, victoria segura». El madrileño aportará la experiencia de la que carecía Romero y, a buen seguro, mantendrá el buen ambiente en el vestuario. Cocinero (chef 5 estrellas) antes que fraile y curtido en los banquillos del Rayo, Real Madrid B, Getafe, Sevilla, Olympiacos y Olympique de Marsella, vuelve a la Liga de la mano del Málaga con la intención de evitar males mayores y planificar con tiempo la próxima temporada. Además, cuenta con el apoyo de su segundo, Juan Carlos Mandiá, con experiencia como primer entrenador en Primera y Segunda en el Hércules, Tenerife, Racing y Alavés, entre otros. Tándem bien avenido, con experiencia necesaria y sosiego en el trato.

A revertir la dinámica actual

Nada fácil se presenta el último tercio de Liga para el Málaga si no despierta de su letargo como equipo visitante y tras valorar la dificultad del calendario como local. No logra una victoria lejos de La Rosaleda desde la trigésima jornada de la pasada temporada, celebrada el 19 de marzo en el Benito Villamarín, con gol de Camacho. La semana que viene hará un año de aquella cita y ninguno de los tres técnicos han conseguido victoria alguna como foráneo. A esto se le añade la irregularidad en el juego. Como decía Sergio Cortés el martes, sin gol ni defensa, al no conseguir dejar la portería a cero en los últimos 16 encuentros oficiales. El último fue en el Nou Camp frente al Barcelona (0-0), el pasado mes de noviembre. Con estos dígitos, hace tiempo que dejamos de mirar hacia arriba, por los puestos de la Liga Europa (a 19 puntos), y comenzamos a mirar hacia abajo, a los puestos de descenso, a tan sólo siete. A una docena de partidos para que la Liga dicte sentencia, el Málaga cuenta con margen de error, pero con el peligro de perder la categoría si no se revierte la actual dinámica de resultados.

Un rival intenso

Mauricio Pellegrino dirige al Alavés con un equipo tipo basado en un portero eficiente como es Pacheco, dos centrales prácticos como Feddal y Laguardia, laterales con recorrido como Kiko Femenía y Theo, este sancionado. En el centro del campo cierran y organizan Manu García y Llorente para que los incansables medios punta Ibai, Camarasa y Toquero presionen la zona de creación del rival y enlacen con el siempre incómodo Deyverson. Cuenta con alternativas como Katai, Alexis, Rubén Sobrino o Krsticic. Es un equipo muy bien trabajado, con un equilibrio táctico y una intensidad que mantiene durante todo el encuentro, características estas a tener en cuenta en el conjunto vitoriano, ya que evaluará, además, el aspecto físico del Málaga.