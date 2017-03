El Málaga regala el triunfo en el debut de Míchel (1-2)

Aunque no se gane ni un partido de aquí al final, con esos tres últimos equipos no hay riesgo de descenso.

Tampoco me preocuparía tanto.

En este partido no hemos merecido perder pero los partidos hay que ganarlos y no desperdiciar jugadas claras. A seguir trabajando y que la suerte acompañe.

El Málaga CF , tiene muchas carencias. Lo venimos viendo casi toda la temporada. Al inicio de la misma, se sacaban los puntos y rozamos puestos de Uefa Champions League, pero las carencias no pasaban desapercibidas. Los puntos cegaron a mucha gente de puestos ejecutivos. La realidad es la que estamos observando en estos últimos 16 partidos. Muchas lesiones y muchos cambios se sucedieron.

El equipo tiene la defensa más insegura de la liga. En todos los partidos que hemos pedidos han sido por errores tanto defensivo como de Kameni. Por favor, Demichelis está para retirarse, no vale ni para jugar en la categoría de plata. Pero es que además el equipo está romo romo en la delantera, a veces ocasiones claras no las aprovechamos. Una dinámica de las más negativas que recuerdo que no sé si salvaremos la categoría.