La primavera de Míchel llega a La Rosaleda

Ya es primavera no sólo en El Corte Inglés. La subida de temperaturas esta semana ha anticipado el cambio de estación, y a La Rosaleda también han llegado los nuevos aires. Quién mejor para encarnarlos que Míchel, que acapara toda la ilusión –y no es mucha ya– que le queda esta temporada al seguidor malaguista. Él, y sólo él, se postula como capaz de sacar al equipo de su actual atolladero, esa espiral negativa, con un solo triunfo en trece jornadas, las malas sensaciones en el juego y una necesidad cada vez más perentoria de que se dé un punto de inflexión.

Ese ha de ser Míchel, que poco antes de las seis y media de la tarde se verá cómodo entre una nube de cánaras y fotógrafos en el banquillo local de La Rosaleda. Ataviado con uno de sus mejores trajes, no le va mal este embrollo, ante un estadio cerca del lleno en el IV Día de la Provincia (más de 3.000 niños). Más allá del afán de la propiedad de que lleguen nombres conocidos al banquillo, puede que el Málaga necesitara una figura como la suya, capaz de absorber toda la presión, asumir la responsabilidad, erigirse en referencia clara del grupo y aportar sus indudables conocimientos.

La tercera vía para el banquillo se espera que sea la vencida en este Málaga, en el que cada semana que pasa la plantilla parece quedar más señalada por ese rendimiento tan por debajo de las expectativas. ¿Cuáles son los planes de Míchel para su debut? De momento, se desconocen, aunque con todo lo que ya ha visto del equipo –que es mucho– y a poco que se haya dejado asesorar por los ayudantes que siguen de la anterior etapa habrá pocos cambios en la defensa y la línea de medios.

Lejos de buscar una primera lista conciliadora, con diecinueve o veinte hombres y descartes a última hora, Míchel recuperó a Ontiveros y Santos y prescindió de Jony. Lógicamente, tampoco estará el sancionado Pablo, los lesionados Koné, Recio, Kuzmanovic y Juanpi, ni Mikel y Peñaranda, estos por motivos técnicos.

Camacho al final llega a tiempo. El martes ya se lo dejó entrever a Míchel, que lo ha mantenido ‘entre algodones’ para no arriesgar con su tobillo izquierdo. Se espera que juegue de titular, seguramente junto a José Rodríguez, para tratar de ganar en manejo de balón, aunque al alicantino se le viese tan superado por los acontecimientos ante el Betis. También podría haber sitio para Ontiveros en una banda, en perjuicio de Keko o Chory Castro.

Uno o dos delanteros

Las dudas se concentran en el ataque. ¿Jugará el Málaga con un 4-4-2 o con un medio punta? En este último caso hay dudas de quién podría situarse ahí, sin Juanpi ni Peñaranda, más el poco fuelle de Duda. Más bien cobra fuerza la opción de salir con Sandro y Charles o cualquiera de los atacantes de la lista, porque por tercera vez este curso figuran en la misma los cuatro que comenzaron la campaña trabajando en el grupo.

Con siete puntos de margen sobre la zona de descenso, hoy se sabrá si el Málaga amplía o reduce su colchón, ya que juegan también el Sporting (a las 13.00 en Mestalla) y el Granada (que recibe al Atlético a las 20.45). No será fácil ganar a un Alavés que es el mejor ejemplo de un equipo bien trabajado y que no hace concesiones. Su juego por momentos no enamora a nadie. El finalista de la Copa del Rey espera los fallos del rival, ofrece empuje cuando lo necesita y saca partido a sus escasos goles. Llega sin los sancionados Alexis y Theo y recupera a Edgar. No se descartan rotaciones.