Buen trabajo

Pocas cosas se pueden objetar en el trabajo de Undiano Mallenco. El veterano colegiado desde el inicio se esforzó en controlar el juego. Intervino por primera vez a los 2 minutos para requerir del delegado de campo la interrupción de las imágenes del partido que se proyectaba en los videomarcadores del estadio, norma que se ha de cumplir en todos los campos de fútbol en España. En mi opinión, no acierta en una acción de Luis Hernández sobre Camarasa en el minuto 19, después de una deficiente entrega del central a Kameni.

LO POSITIVO

La experiencia que muestra le permite mantener un control del juego de mucho nivel. No se descompone en ningún momento y siempre se le ve con el mando del partido. Se distingue en no hacer uso de los aspavientos y gesticulaciones, así como no tomar decisiones cara a la galería, algo muy habitual en otros colegiados. La coordinación con sus asistentes mereció buena nota. Todas las indicaciones de estos fueron acertadas, así como el control disciplinario.

LO NEGATIVO

Su peor parcela fue el control del tiempo, sobre todo cuando determina en el segundo periodo cuatro minutos de prolongación. Y es que las acciones que se produjeron fueron merecedoras de algunos minutos más. Sólo en la lesión del visitante Raúl García, con la presencia de la camilla y los cuidadores, se perdieron algo más de dos minutos, y hay que sumar cinco cambios que se produjeron en este periodo.