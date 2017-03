Míchel tiene la receta

2

Míchel sabe que en el fútbol actual cada vez es más difícil el triunfo desde la individualidad (salvo en acciones puntuales de las grandes estrellas), de modo que simplemente con que un solo futbolista no ofrezca la intensidad necesaria el equipo corre serio peligro de desmoronarse. «Como no hagamos las cosas al máximo...», fue el comienzo de su respuesta cuando el viernes le tocó analizar al Alavés. Por eso en los entrenamientos no quiere descanso y busca que el balón circule con rapidez y pocos toques. El Leganés va a ser el primero de una lista de rivales exigentes y seguro que en la charla del domingo no va a hacer falta recordar que el rival se encuentra fuera de la zona de descenso porque suple sus carencias con un ritmo alto y una tenacidad envidiable.