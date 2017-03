Juanpi se reintegra en el grupo, ahora con mejores sensaciones

La primera sesión de entrenamiento de la semana trajo buenas noticias para el Málaga, la incorporación de Juanpi, ausente de los planes del equipo desde la visita al Villarreal, aunque fue suplente y no participó en ese encuentro. Las molestias en el pubis han tenido al venezolano ‘entre algodones’. Hace dos semanas probó en un entrenamiento, pero no repitió al día siguiente, y ahora ha vuelto al trabajo pero con mejores sensaciones, como reconoció el propio futbolista en su entorno. El jugador comenzó con el grupo, y en la parte final del trabajo se retiró al gimnasio.

Juanpi no ha podido reivindicarse después de su reciente renovación con el club hasta 2021 y está con muchas ganas de aportar cosas al equipo en este trance complicado de la temporada, cuando aún no se ha encarrilado la permanencia en la categoría. Si no se dan complicaciones en su evolución en los próximos días podría llegar a completar ya algún entreno, aunque es más dudoso determinar si estará a punto para el choque en Butarque.Se da el caso de Míchel dispuso ante el Alavés un 4-4-2, pero probablemente condicionado por la ausencia de opciones entre los disponibles para el 4-2-3-1. Sin embargo, el domingo recuperará a Pablo, cumplida ya su sanción, y podría contar incluso con Juanpi.

Además, Recio sigue evolucionando de forma favorable de su lesión (fractura en un codo) y haciendo parte del trabajo en el campo con el readaptador.Su vuelta está cada vez más cerca.