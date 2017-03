«La realidad es que estamos a siete puntos del descenso y con opciones de ir sumando»

Optimismo en las venas. Frente al pesimismo que se traslada desde medios de comunicación y aficionados, Camacho habló ayer en un tono esperanzador. Aun consciente de que la temporada no está siendo nada buena, trató de restar dramatismo a la clasificación en su comparecencia en la sala de prensa del Ciudad de Málaga. Preguntado acerca de cómo afronta el vestuario una situación deportiva como la actual, en la que se lidia con la opción de descenso, respondió de forma tajante: «La realidad es que estamos a siete puntos y tenemos la oportunidad de seguir sumando. No estamos ahora mismo en una situación de descenso, y creo que hay jugadores maduros para afrontar cualquier situación».

Lógicamente, Camacho no obvió que al equipo le gustaría estar en otra tesitura, porque sólo se han sumado seis puntos de los últimos 42 en juego. «Cuando juegas cada domingo y no sumas tres puntos, los primeros que se van a casa molestos o dolidos somos los jugadores. Cada vez quedan menos partidos y no se consiguen resultados», asumió. «Tenemos que seguir trabajando para aumentar la distancia, pero no podemos olvidarnos de que estamos a siete puntos», añadió.

La justicia de los resultados

Además, el medio centro abundó en la línea de otros futbolistas de que no se están mereciendo la crudeza de algunos resultados. «La victoria nos la merecemos ya. El equipo está haciendo cosas muy bien. Es verdad que hemos sido un equipo irregular, pero conseguimos muchos triunfos en casa en la primera vuelta, y ahora nos está costando más. Igual que antes se lograban victorias sin apenas jugar bien ahora se han merecido muchos más... pero así es el fútbol», argumentó.

Camacho dio a entender que la llegada de Míchel al vestuario, un técnico limpio de cuitas y con un propósito revitalizador, ha aportado «muchas cosas positivas». «Él tiene las cosas muy claras. Nos hemos adaptado a lo que pide. Además, estudia al máximo a cada rival», comentó también. De ahí que se mostrara esperanzado cara al domingo en Leganés, pese a la mala racha fuera (un año sin ganar a domicilio).«Tenemos un duelo directo. Somos conscientes de a qué altura estamos de la temporada. No perder es my importante, y más aún debido a la situación».

El jugador zaragozano abordó una vez más el asunto de su renovación, estancada desde hace meses.«Seguimos en conversaciones. Había buena predisposición por las dos partes, pero está siendo todo más largo de lo que quisiéramos. No me preocupo ahora mismo».Asimismo, salió en defensa de Demichelis, que tuvo una actuación aciaga ante el Alavés: «A Martín no le gusta cometer errores, pero somos todos conscientes de que los cometemos. Es un jugador maduro para llevar estas situaciones, y lo que queremos de él es que siga sumando. Es momento de estar unidos y de no señalar a nadie».

En el plano estrictamente personal, asumió que durante la temporada no ha podido estar en su mejor tono físico en diversos momentos, pero no lo empleó como excusa. «Tendría que mirar cuántos partidos no estuve a tope... Me he perdido dos por sanciones y un partido ante el Córdoba (de Copa). Si estaba al cien por cien o no en ellos, cada uno lo mirará a su manera. Intento llegar a los domingos bien. Si el míster cree que puedo jugar intentaré darlo todo. Si he estado, he intentado dar algo más». Al respecto, explicó también por qué se le ha llegado a ver en algún partido incluso más liberado en ataque que el otro medio centro:«Hay partidos... Con Diego (Llorente) me tratan de dar más libertad. Contra el Alavés estábamos con uno más y se intentaba ayudar donde podía en ataque. Estábamos jugando mucho en ataque y trataba de buscar huecos, rematar y buscar pases a la banda».