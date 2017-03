Juan Carlos: "Hay que tener tranquilidad"

El autor del último gol liguero del Málaga, Juan Carlos, mantuvo este mediodía, en rueda de prensa en La Rosaleda, la línea de optimismo de sus compañeros a la hora de analizar la situación en la que se ha colocado el equipo en la competición, sin tener la permanencia asegurada y cada vez con menos rivales por debajo en la tabla clasificatoria:" Estamos a siete puntos de la zona de de descenso. Esto no gusta a nadie. Se acercan los de abajo, no sumamos y no gusta a nadie. Hay que tener tranquilidad. Los resultados van a llegar. Hay equipo de sobra y tenemos que trabajar como una familia y ya llegarán las victorias y las alegrías. Al final tenemos un calendario que no es fácil, y necesitamos sumar en partidos clave. Vamos a ilusionar a la gente y nos vamos a ilusionar nosotros".

Además, con convencimiento en las posibilidades de su equipo, rehusó analizar qué resultado es más interesante para el Málaga en el Sporting-Granada: "Mi pensamiento es que vamos a ganar el domingo. No queremos mirar en lo que suceda en el otro partido". Asimismo, no consideró que la temporada del equipo sea del todo desilusionante: "He incidido desde pretemporada en que el primer objetivo era salvarse. La gente especuló con el tema de Europa. Es bonito, pero tienes que hacer una temporada perfecta. Al final tienes que pelear por lo que tienes que pelear".

Por último, el jugador madrileño, que viene jugando esta campaña preferentemente de lateral con los tres técnicos que han estado al frente del equipo, volvió a referirse si prefiere jugar de defensa o más adelantado: "Depende de lo que quiera el míster en cada partido. Si quiere profundidad desde atrás, si me busca para el contragolpe, más de extremo... A Míchel le gusta jugar con gente rápida en las bandas. De esas características tenemos jugadores en el equipo".