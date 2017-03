Míchel: «Las expectativas del principio de la temporada eran disparatadas»

Con la cabeza alta, pero con los pies en la tierra. Míchel entró esta mañana en la sala de prensa de La Rosaleda para comparecer ante los medios cara al partido de mañana contra el Leganés. “Todos somos conscientes de la importancia de este partido y de los que vienen detrás, es un partido de responsabilidad, tenemos que ir con autoridad, pero con el máximo respeto. Al final persiguen el mismo objetivo que nosotros”, valoró el técnico, con un tono más crítico. “El objetivo ha cambiado, quizás porque las expectativas eran disparatadas al principio de la temporada. Para llegar a ese objetivo que se planteó, hace falta tener mucha regularidad y el equipo no la ha tenido”, se sincera.

Cambio de planes y una responsabilidad que pesa sobre los jugadores. Sin embargo, el técnico lo ve como algo positivo: “La presión y la responsabilidad no son malas. Este es un club que no se puede permitir esta situación, con esta afición, con esta plantilla y lo que significa este club, pero hay que afrontarlo. Esto es una responsabilidad positiva”. Cara al encuentro del Leganés, sobre la convocatoria, Míchel asegura que le está resultando difícil. “No llevo bien hacer las convocatorias y menos cuando los jugadores están al nivel de esta semana. Están tan bien que me dificulta el hacer las convocatorias. Cuando uno hace convocatorias tiene tantos aciertos como injusticias”, explica.

El entrenador se ha interesado en seguir de cerca el rendimiento de los canteranos blanquiazules. Sobre ellos, comenta: “Me gusta tener plantilla corta para que haya siempre tres o cuatro chavales de la cantera que estén entrenando con nosotros y que tengan oportunidades”. A lo que añade: “Para mí no son jugadores de la cantera, lo son del Málaga y, si tienen rendimiento, van a jugar. No estamos para que nadie tenga la plaza asegurada”.

A pesar de llevar sólo una semana al frente del cuadro blanquiazul, el madrileño explica que ya se palpa un cambio en el equipo. “Los jugadores han comprendido el motivo por el que hay que jugar las próximas jornadas”, comenta. Además, cuestionado sobre el estilo de juego, argumenta: “Jugando feo no tuvimos ninguna oportunidad contra el Alavés, jugando bien, compensando el ataque con la defensa, tuvimos más opciones. No tiene nada que ver jugar bien con jugar bonito, jugar bien es adecuar el juego a las condiciones del equipo, que es lo que hicimos en la segunda parte el otro día”.