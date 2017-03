Míchel: «Nos falta el punto de convicción para soltarnos»

José Miguel González, 'Míchel', entrenador del Málaga, declaró que no le gustó "nada" la primera parte que realizó su equipo y aseguró que les falta "el punto de convicción" para soltarse.

"En la primera parte nos ha faltado decisión y convicción y en la segunda estuvimos mejor. Los cambios ayudaron al equipo a tener posición y llegada y por eso en la segunda parte fuimos cada vez a más, pero en general había mucha tensión y mucha igualdad", dijo Míchel.

El técnico del conjunto andaluz reconoció que la primera no le gustó nada y en la segunda mejoró sus prestaciones. "La primera parte no me ha gustado nada. Nos ha faltado tranquilidad, no entrábamos en juego, y la sensación es que nos podían hacer daño. Nos falta el punto de convicción para soltarnos y queremos jugar mucho mejor", confesó.

Míchel aseguró que "no tienen que mirar los demás resultados porque tienen distancia con los de abajo y hay merienda para todos hasta final".

"El equipo necesita seguridad y creer en lo que hace. Nos cuesta sacar las fortalezas con cuentagotas. Los jugadores están ansiosos y tienen esa parte de responsabilidad que a veces te frena", comentó.

"El Leganés no es un equipo fácil. Ha mejorado mucho en los últimos dos meses, creen en el balón largo y en la segunda jornada y es un buen equipo. Muy pocos les han domado aquí en los últimos tiempos", concluyó.