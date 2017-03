Míchel: «El objetivo ha cambiado; las expectativas eran disparatadas al principio de la temporada»

Con la cabeza alta, pero con los pies en la tierra. Míchel compareció ayer ante los medios cara al cruce de hoy contra el Leganés. «Todos somos conscientes de la importancia de este encuentro y de los que vienen detrás. Es un partido de responsabilidad, tenemos que ir con autoridad, pero con el máximo respeto al rival», valoró el técnico, con un tono más crítico. «El objetivo ha cambiado, quizás porque las expectativas eran disparatadas al principio de la temporada; para llegar a ese objetivo que se planteó, hace falta tener mucha regularidad, y el equipo no la ha tenido», se sinceró.

Un cambio racional en los planes y una responsabilidad que ya pesa sobre los jugadores. El técnico explicó: «La presión y la responsabilidad no son malas. Este es un club que no se puede permitir esta situación, con esta afición, con esta plantilla y con lo que significa este club, pero hay que afrontarlo. Esta es una responsabilidad positiva».

A pesar de llevar sólo una semana al frente del cuadro blanquiazul, el madrileño explicó que ya se palpa un cambio en el equipo. «Los jugadores han comprendido el motivo por el que hay que jugar las próximas jornadas», comentó. A lo que añadió: «Ante el Alavés hubo una buena noticia. Y es que comenzaron a verse reflejados algunos de los aspectos que habíamos estado trabajando».

sus frasesEncuentro clave «Este es un club que no puede permitirse esta situación; es un partido de responsabilidad»

Demichelis «Es una semana dura para él; no se le puede discutir su trayectoria ni su compromiso con el club»

La suerte ya está echada y el equipo se prepara para intentar llevarse los tres puntos. «Esto es un campeonato, teníamos doce jornadas por delante y ya hemos dejado una en el camino», explica Míchel haciendo autocrítica. Además, analizando el juego del Leganés, el entrenador valoró: «Es un equipo de Primera División. La diferencia entre ellos y nosotros sólo está en el nombre y el historial, porque en la puntuación estamos ahí. Ellos quieren quedarse, igual que nosotros».

La convocatoria

El listado de jugadores para viajar a Madrid ha sido uno de los principales quebraderos de cabeza del técnico. «No llevo bien hacer las convocatorias y menos cuando los jugadores están al nivel de esta semana. Cuando uno hace convocatorias tiene tantos aciertos como injusticias», explicó. Y es que en esta selección también hay hueco para los canteranos, a los que Míchel ya ha comenzado a seguir de cerca. Sobre ellos, comentó: «Siempre digo a los técnicos que gusta tener una plantilla corta para que haya siempre tres o cuatro chavales de la cantera que estén entrenando y participando con nosotros». A lo que añadió: «Para mí no son jugadores de la cantera, lo son del Málaga y si tienen rendimiento van a jugar. No estamos para que nadie tenga la plaza asegurada».

El técnico se refirió a Demichelis antes de conocerse que se quedaba fuera de la lista de convocados tras sus errores ante el Alavés. «Es una semana dura para él, porque no es un cualquiera en el mundo del fútbol. No se le puede discutir su trayectoria ni su compromiso con el club, a pesar de que no ganaba mucho volviendo al Málaga. Él es adulto y responsable», valoró Míchel.