Pablo: «Pusimos todo de nuestra parte»

Tras el empate en Butarque (0-0) y a pie de campo aún, el centrocampista del Málaga Pablo, hizo una valoración del resultado y de cómo se había desarrollado el encuentro. "En la primera parte nos costó un poco más, pero en la segunda pusimos todo de nuestra parte hasta el último momento. Creo que nos ha sido esquivo el gol, pero este punto hay que hacerlo bueno en casa y hay que seguir sumando", dijo.

Respecto a su posición de partida, en la banda derecha del centro del campo, el castellonense comentó: "En la banda cuesta un poco más, peor el míster me da confianza para entrar por dentro. He acabado bien el partido, aunque no he podido convertir ni asistir a ningún compañeros". Finalmente, habló de la falta de llegada al área rival del Málaga, con sólo una ocasión, la de Camacho en un remate de cabeza:"Nos faltó un poco creernos que podemos revertir esta situación, un poco de amor propio. Queremos demostrar a nuestra afición que podemos ir para arriba. A ninguno nos gusta esta situación".

También analizó el choque el jugador local Diego Rico, que protagonizó dos de las mejores ocasiones del partido, ambas en el segundo tiempo, un tiro a la cruceta y otro que obligó a lucirse a Kameni: "Sabíamos que era un partido difícil, con calor. Hemos sacado un buen punto y se dejó la portería a cero. Tuvimos ocasiones para ganar, pero no está mal un punto más, aunque siempre queramos ganar".