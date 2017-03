El Malagueño impone su calidad ante al Atarfe

El Atlético Malagueño confirmó ayer su buen estado de forma y volvió a ganar en su segundo partido de la semana. Siete goles en total ha marcado en ambos encuentros, que no hacen más que hablar de la pólvora blanquiazul. Esta vez, la víctima fue el Atarfe, que cayó por 3-0 en un choque en el que aparte de los goleadores, Ramos demostró ser un zaguero de garantías. El equipo funciona, los jugadores saben a qué juegan y son solventes tanto en casa como a domicilio. Parece, y ya se susurra de vez en cuando en la grada, que este sí puede ser el año en el que el filial malaguista tenga el ascenso más a mano.

3 ATLÉTICO MALAGUEÑO

0 ATARFE Atlético Malagueño: Guille Lara; Ramos, Luis (Santi, min 68), Ían Pino, Javi Jiménez, Arturo, Castillo (Tajti, min 62), Mula, Kuki, Harper (Alfred Planas, min 56) y Wojcik Atarfe Industrial: Vargas; Fernando, Toro, ALberto, Espínola (López, min 46), Sergio; Barajas (Pablo, min 67), Roland, Lloris, Miguel Ángel (Linares, min 46) y A. Ortega. Goles: 1-0, minuto 37: Ramos. 2-0, minuto 73: Wojcik. 3-0, minuto 85: Kuki. Árbitro: Expósito Jaramillo (sevillano). Mostró amarilla a Luis y Tajti, por parte del Malagueño, y a Sergio y a Toro por parte del Atarfe Campo: Instalaciones de la Federación Malagueña. Unos 700 espectadores.

Esta vez el marcador lo abrió un defensa. Ramos cabeceó un buen centro en el minuto 37, resultado con el que acabó la primera parte. Desde ese momento, y aunque el Atarfe no bajó los brazos, los locales supieron gestionar bien sus ocasiones y la posesión. La defensa estuvo sólida y acabó desbaratando todas las acometidas rivales.

En el segundo tiempo sí hubo monopolio de los hombres de Ruano, que supieron marcar los tiempos, moverse bien entre líneas y esperar la mejor ocasión para morder. En el 72 fue el de siempre últimamente, Wojcik, el que consiguió aumentar la distancia, insalvable ya después de tanto esfuerzo. Fueron pasando paulatinamente los minutos y en el encuentro la suerte ya estaba echada. Fue momento para coger confianza y seguir gustándose.

Así lo hizo Kuki, que está firmando una segunda vuelta muy interesante, asumiendo galones cuando no están en el terreno de juego jugadores importantes como Ontiveros, que va y viene con el filial debido a sus compromisos con el primer equipo. El choque no dio para más. Tres puntos que se quedan en la Federación, un auténtico fortín esta año. No es nada nuevo: si el campo es grande y está en buenas condiciones, el Malagueño es superior a la mayoría de los equipos de esta categoría, como lo demuestran sus 14 puntos de ventaja.