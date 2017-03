UN PUNTO QUE SIRVE PARA POCO

El Málaga tenía que ganar en Leganés; pudo perder, pero empató. Puede parecer del mal el menos, pero la verdad es que viendo la breva de rival, no ganar en la ciudad madrileña es un demérito. Claro que llamar 'breva' a cualquier rival de Málaga es una osadía, porque el Málaga está hundido, merced a Marcelo Romero, una decisión que nos puede costar bajar de categoría si nos atenemos al pésimo calendario que se nos presenta. Míchel puede ser muy bueno, pero no puede hacer milagros. La fase de Romero como entrenador ha destrozado al equipo, lo ha dejado 'listo de papeles', y si nos salvamos de verdad será por un milagro, porque junto a Osasuna, el Málaga es hoy por hoy el peor equipo de Primera División, y ayer por la mañana tuvimos la gran tristeza de comprobarlo.

El primer tiempo del Málaga fue horrible. Posiblemente junto a la segunda parte de Eibar, lo peor que ha hecho en esta Liga, y ya es decir. El voluntarioso Leganés tuvo varias ocasiones para marcar y si no lo hizo fue por puro milagro. En la segunda parte, entre que los locales se hundieron físicamente y los cambios (Jony y Keko, por muy mal que estén no son peores que los demás, todo lo contrario) ayudaron no sólo a equilibrar la balanza, sino incluso a inclinarla para un Málaga que pudo marcar a cabezazo de Camacho, pero tanta negatividad no puede atraer a la suerte y el cedido Herrerín hizo la parada de su vida.

Poco más dio de sí este horrendo partido, que al menos nos permite sumar un punto. Repito, insuficiente si no ganamos la próxima jornada, y quien viene es el Atlético. Ahora sólo queda implorar a los santos, rezar que para eso estamos en cuaresma, y esperar que los 'milagros' no lleguen a Granada y a Gijón, como ya ha ocurrido alagunas veces en los últimos años. Sólo nos puede salvar que los tres de abajo sigan petardeando. Ah, y una cosa: Movistar, en atención a sus clientes, debería devolver el dinero pagado por sus abonados para ver el partido (sic) de fútbol que nos ocupa.