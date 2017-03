Keko: "No queremos hablar de Segunda, vamos a conseguir quedarnos en Primera"

No es habitual que los jugadores del Málaga tengan un discurso tan directo y sincero como el que mostró Keko esta mañana en su comparecencia ante los medios de comunicación. El jugador del Málaga habló sin tapujos sobre la angustia que hay en el equipo, sobre el "miedo a ganar" y reconoció que nadie en la plantilla esperaba tener que pelear por evitar el descenso a estas alturas de temporada.

"No nos esperábamos ninguno estar a estas alturas en el grupo de los de abajo. No podemos negar que tenemos miedo a perder, no podemos jugar con la soltura como lo haríamos si tuviéramos 45 puntos y luchásemos por otras cosas", afirmó el madrileño. "Ante el Leganés era un duelo directo en el que no podíamos perder y eso de manera inconsciente siempre está en los jugadores, aunque nosotros fuimos allí a ganar el partido. Quizás nos sorprendió su salida, más valiente de lo que esperábamos", afirmó.

Para Keko, el club se ha metido en una "vorágine" negativa en la que nada sale como esperas "y empiezas a dudar de todo, hasta de tus propias cualidades como futbolista y ahora lo que necesitamos es confianza", declaró.

"Igual que nosotros hay cinco o seis equipos, hay que aprender a vivir con esto; estamos metidos en un objetivo que no nos habíamos imaginado a estas alturas, que es salvar el barco. No vamos a decir que estamos decepcionados, lo único que hay que hacer es buscar soluciones, estar juntos y ganar partidos", afirmó. "Yo transmito el sentir de un vestuario unido, que sabe que el colectivo es lo que nos lleva a todos a la gloria o al fracaso. De Segunda División no queremos hablar, hablamos de que vamos a conseguir quedarnos en Primera", aseguró Keko.

El jugador del Málaga asegura que Míchel conoce perfectamente la dinámica del equipo y que sabrá sacarla adelante y que el equipo no puede darle prioridad a un partido respecto a otro. "El calendario es el que tenemos, ¿por qué no le vamos ganar al Atlético de Madrid? Ya se le ganó el año pasado. No podemos darle prioridad a ningún partido sobre otro, los tres puntos son igual de valiosos, no podemos reservarnos, hay que vivir el día a día"

Respecto al partido ante el Leganés. Keko declaró: "Tuvo dos partes, una en la que dimos las gracias por ir 0-0 al descanso y otra en la segunda parte, que vimos que era una lástima, que dejamos escapar una oportunidad. Pero creo que el empate fue justo y hay que destacar que dejamos la portería a cero, es la línea a mantener para siguientes partidos y a partir de ahí desplegar un poco más el juego en ataque para crear oportunidades"