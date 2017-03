Torres: «Ahora es cuando debemos dar un paso adelante»

El defensa Torres, titular ante el Alavés y suplente en Leganés en esta nueva etapa de Míchel, analizó ayer la situación a la que ha llegado el Málaga a diez jornadas del final: «Cada jornada no es que vea la permanencia más cerca o no. Si no conseguimos tres puntos será siempre una oportunidad perdida. Nuestra afición ha de estar contenta con el trabajo que hacemos. Soy sensato y sé que tenemos que trabajar mucho aún. Todos nos jugamos algo y no va a haber partido fácil».

Respecto a la imagen que da el equipo de jugar algo atenazado, incluso con miedo, como reconoció el martes Keko, dijo: «Cada uno llega a jugar a fútbol con sus experiencias. En este deporte desgraciadamente se vive y se sufre más en los malos momentos. Los buenos pasan muy rápidos. Ahora es cuando debemos dar un paso adelante. Somos una plantilla amplia. No estamos para perder el tiempo, y el técnico tiene la posibilidad de elegir los jugadores en mejores condiciones físicas y psíquicas para sacarlo adelante. Keko expresa sus sentimientos. Hay jugadores que no han pasado por situaciones de este tipo y tienen miedo a perder. La vida es así. Somos humanos y la derrota nos cuesta asimilarla. Este momento tiene que servir para fortalecernos».

En relación con Míchel, con el que ha coincidido en el Castilla, el Getafe, el Olympiacos y, ahora, el Málaga, comentó: «Creo que es el técnico adecuado, el idóneo para sacar al equipo y hay que dejarlo trabajar y dejarle tiempo para planificar en el futuro. Desde pequeño le tuve admiración, por lo que ha significado para el fútbol español, Siempre le estaré agradecido. Poder coincidir con él de nuevo es un sentimiento de responsabilidad, pero eso no me da ventaja respecto a ningún compañero. Llevo aquí casi cuatro años y creo que me he ganado el respeto y el cariño de los compañeros y la afición. Mi idea es siempre aportar».

Responsabilidad

También se refirió a lo que puede aportar la llegada de Míchel al vestuario malaguista. «Siempre que hay un cambio de entrenador hay un sentimiento de responsabilidad. Hay energías renovadas, ilusión, ganas de convencer... Por tercera vez esta temporada todo esto puede ser bueno para el equipo, pero hay que proyectarlo a los partidos. Ahí es donde hay que responder».

Además, Torres receló del Atlético de Madrid, pese a su cuarta plaza liguera, inferior a la de temporadas anteriores: «Es un ‘grande’. Lleva muchos años trabajando de una misma manera, con el mismo técnico y un núcleo de jugadores. Será un partido disputado, y saben que nosotros también podemos hacer las cosas bien. Ojalá podamos sacar los tres puntos».

Finalmente, admitió la importancia de la semana que le espera al Málaga cuando reanude la competición, con partidos los días 1, 5 y 8 de abril, ante el Atlético, en Gijón y frente al Barcelona. Sin embargo, argumentó que es fundamental fijarse sólo en el siguiente partido. «A medida que pasan jornadas y no logras puntos los duelos son muy importantes. Vamos a tener máxima exigencia en cada uno de ellos, pero no tenemos que pensar en todo lo que nos viene por encima, sino en el próximo partido».