Cuando Míchel venció a Simeone

Sabe Míchel lo que es derrotar al Atlético de Madrid al frente de un equipo dotado a priori con menos recursos? La respuesta es afirmativa. Sucedió hace apenas dos años y medio, cuando el ahora técnico malaguista dirigía al Olympiacos griego. El precedente, saldado con 3-2 (el 16 de septiembre de 2014), puede servir de guía cara al duelo del sábado 1 de abril (20.45 horas) en La Rosaleda, en el que el Málaga vuelve a partir con peores mimbres que el cuadro de Simeone.

Fue algo más que meritorio que el Olympiacos sorprendiera de la forma en que lo hizo al Atlético aquella noche de septiembre. Marcar tres goles al cuadro ‘colchonero’ no estaba entonces, ni ahora, al alcance de cualquiera, por la solidez defensiva de los de Simeone. Basta recordar que el equipo madrileño acabó imbatido los otros cinco encuentros de la fase grupos de esa Champions.

ficha técnica 3 Olympiacos Roberto; Elabdellaoui, Botía, Abidal, Masuaku; Kasami (Giannoulis, m.84), Maniatis, Milivojevic, Afellay (Ndinga, m.69); Dominguez (Fuster, m.57) y Mitroglou.

2 Atlético de Madrid Oblak;Juanfran, Godín, Miranda, Ansaldi;Arda Turan, Mario Suárez (Saúl Ñíguez, m.75), Gabi (Griezmann, m.56), Koke; Raúl García (Cerci, m.66) y Mandzukic. goles 1-0, m.13: Masuaku. 2-0, m.31:Afellay. 2-1, m. 38: Mandzukic. 3-1, m. 73: Mitroglou. 3-2, m. 86: Griezmann. árbitro Pedro Proença (portigué, Koke, Saúls). Amarilla a Domínguez, Maniatis, Gabi, Koke, Saúl y Griezmann. campo Lleno en el Giorgios Karaiskakis de El Pireo (Atenas) el 16-19-2014, en la fase de grupos de la Champions League.

Míchel preparó ese encuentro con mimo. En los últimos años el Olympiacos no ha encontrado rivales en su liga nacional, de forma que las citas europeas son el gran aliciente de la temporada. Con buenos jugadores en sus filas entonces, aunque muchos en la fase final de sus carreras (como Abidal o Domínguez), además de elementos como Fuster, un renacido Afellay o Mitroglou, se colocó con 2-0 en la primera media hora de juego, en la que el rival nunca estuvo cómodo. Dispuso un 4-2-3-1, aunque pobló el centro del campo con jugadores con mucha capacidad de trabajo. El lateral zurdo Masuaku hizo el partido de su vida y marcó incluso un gol. La reacción del Atlético no se hizo esperar, aunque fue insuficiente. Mandzukic redujo diferencias antes del descanso (2-1), pero Mitroglou sentenció en el 73 (3-1) y Griezmann, que no fue titular y que entonces no tenía su ascendiente actual sobre la plantilla, maquilló el tanteo casi al final. No obstante, el protagonista del partido fue el guardameta Roberto, que salvó goles cantados y recibió al final la felicitación de Míchel.

Revancha inmediata

La revancha llegó en el Vicente Calderón con un 4-0 (y un ‘hat-trick’ de Manduzkic) que puso las cosas en su sitio. El Olympiacos no se metió en octavos de final al ser tercero, a un punto de la Juventus, segundo. Y el Atlético, subcampeón en 2014 y 2016, se fue del torneo en cuartos de final ante el Real Madrid. En aquel Atlético jugaron Oblak, Juanfran, Godín, Saúl Ñíguez, Gabi,Koke y Griezmann, todos aún en el equipo que llegará dentro de una semana al feudo de Martiricos.

Además, aquellos dos enfrentamientos Olympiacos-Atlético de Madrid no han sido los dos únicos duelos oficiales entre Míchel y Simeone en los banquillos. En la Liga se han visto las caras otras dos veces, en la temporada 2010-11, cuando el ahora preparador malaguista dirigía al Sevilla. El desenlace no le fue nada favorable, con un 4-0 en el Vicente Calderón (como el que encajó en la Champions), con tantos de Falcao, Koke, Miranda y Spahic, en propia puerta, y un 1-1 en el Sánchez Pizjuán (con dianas de Babá ySalvio).

Como futbolistas Míchel y Simeone se han enfrentado en siete ocasiones en Primera entre las temporadas 1992-93 y 1995-96, esta la última del español en las filas del Real Madrid. Tras ella se marchó para retirarse al Atlético Celaya mexicano.El balance aquí sí que es claramente favorable al ahora malaguista, que ganó siete de los nueve enfrentamientos, y empató y perdió sólo uno. Destacó, sobre todo, el 0-5 en un Sevilla-Real Madrid de 1993, cuando marcó un gol, o el 2-4 al Atlético de la campaña 1994-95, con otro tanto de su factoría.