Una carrera de tortugas

En la guerra de tortugas en que andan sumidos los conjuntos que pelean por la permanencia (el Málaga y el Deportivo, con 27 puntos; el Leganés, con 26; el Sporting, con 21, y el Granada, con 19), no sorprendería que ninguno de los implicados ganara este fin de semana. Lo realmente curioso es que en esta ocasión, tras los duelos directos celebrados en la jornada anterior, nadie afronta un partido sencillo. Incluso, se podría dar el caso de que se dieran cinco derrotas.

La 31 jornada Partidos clave en la lucha por la permanencia: Real Sociedad-Leganés (sábado): beIN LaLiga 18.30. Málaga-Atlético (sábado): beIN LaLiga 20.45. Sevilla-Sporting (domingo): beIN LaLiga 12.00. Valencia-Deportivo (domingo): beIN LaLiga 18.30. Granada-Barcelona (domingo): Movistar Partidazo 20.45.

Real Sociedad-Leganés

El Leganés sólo suma dos victorias en las últimas dieciséis jornadas. Su desfondamiento ha quedado en parte mitigado por esas citadas victorias en Butarque, además en dos de los duelos más importantes: 1-0 al Granada y 4-0 al Deportivo. Tras una plaga de lesiones todo el curso, Garitano trabaja al fin con todos cara al mes decisivo de abril. Se han recuperado Kone, Timor, Omar y Gabriel, que no pudo estar ante el Málaga. Por su parte, la Real Sociedad, que se ha alejado ya en exceso de la cuarta plaza, pierde por lesión muscular a Illarramendi, pero podría reaparecer su referente goleador, Willian Jose, tras meses de baja. Vela y Granero tampoco estarán, y Zurutuza e Íñigo Martínez son duda.

Málaga-Atlético de Madrid

Míchel no se ha visto muy afectado por el denominado ‘virus FIFA’, ya que se fueron sólo cuatro habituales suplentes. Por contra, su rival perdió once jugadores de los considerados titulares, aunque no hubo lesionados. Charles y Carrasco están sancionados para el partido, y Vrsaljko es baja segura. En el Málaga está por ver si jugadores como Recio, Juanpi oSandro llegan a tiempo. El Málaga lleva sólo una victoria en las últimas quince jornadas, mientras que el Atlético, ahora al alza, se ha situado a sólo dos puntos del tercero, el Sevilla. Pero Simeone sólo ganó en una de sus cinco visitas ligueras a La Rosaleda con el cuadro rojiblanco. La primera fue la de su debut con el equipo.

Sevilla-Sporting

El Sporting sólo ha sumado dos triunfos en las últimas catorce jornadas, pero qué dos: 3-1 al Granada y 0-2 en Leganés. Sin embargo, el refuerzo moral del primer resultado se ha quedado enfriado con este largo receso sin competición. Douglas y Meré están sancionados, y el Sevilla, que es claro favorito, llega en sus horas más bajas de la temporada. Cayó eliminado en la Champions siendo favorito ante el Leicester y sumó dos puntos de doce en la Liga. Es baja por sanción Escudero, y llegaron lesionados de sus selecciones Mercado, Rami y Jovetic. La tercera plaza liguera, que evita tener que jugar una eliminatoria más en la Champions, peligra.

Cuentas cara a la semana de nueve puntos El próximo fin de semana no pinta favorable para los cinco equipos más implicados en la lucha por evitar dos plazas de descenso, pero la primera semana de abril pondrá en liza nueve puntos para todos. Difícilmente, muy difícilmente, se producirá algún pleno. Ahora bien, ¿quién lo tiene mejor para sacar más tajada? En el seno del Málaga persiste el temor a que la clasificación apenas cambie tras la próxima jornada y se dé una derrota en El Molinón en la siguiente, con lo que se reduciría a tres puntos la renta sobre la zona de descenso.El Málaga no afrontará una semana fácil, con el duelo posterior ante el Barcelona, pero tampoco casi nadie. El Granada recibirá al Barcelona y el Valencia, y visitará Riazor; el Sporting estará en Nervión y Anoeta, con el citado duelo contra los de Míchel entre medias; el Leganés ha de ir a El Sadar, salida propicia, pero antes visitará a la Real y recibirá al Real Madrid, y el Deportivo también tendrá dos desplazamientos, los de Mestalla y el Sánchez Pizjuán, con el duelo directo contra el Granada enmedio.

Valencia-Deportivo

Dos triunfos suma el Deportivo en las doce últimas jornadas, pero ambos en la etapa de Pepe Mel al frente de la plantilla (el madrileño lleva cinco partidos en el equipo) y de especial relevancia: el 0-1 en Gijón, ante un rival directo, y el 2-1 al Barcelona, vigente campeón y entonces líder de la competición. El ‘parón’ puede haber servido para recuperar al líder de la zaga, Sidnei. Luisinho está sancionado, y Mosquera y Arribas están tocados. En el Valencia no hay mucho en juego en lo deportivo, con el equipo en zona de nadie. Pierde por sanción a Mangala y podría recuperar a Santi Mina.

Granada-Barcelona

El Granada, que se llevó un duro golpe en El Molinón (3-1), ha sumado sólo once puntos en las últimas catorce jornadas. Con todo, sus victorias (cuatro en la competición y ninguna fuera de casa) corresponden al último tramo del torneo, contra el Sevilla (2-1), Las Palmas (1-0), el Betis (4-1) y elAlavés (2-1). Con todo, lo tendrá muy difícil ante el Barcelona. Ni siquiera se beneficiará del importante éxodo de internacionales del rival, porque los rojiblancos han dejado ir también estos días a casi una decena de jugadores. Hombres importantes como Saunier, Héctor y Adrián Ramos son dudosos por diferentes problemas físicos. En el Barcelona el triunfo es imprescindible para seguir peleando por el título, y ello a pesar de que Messi no estará por sanción y de que Neymar y Luis Suárez rara vez muestran su mejor nivel tras las semanas de selección y a la vuelta de largos viajes.