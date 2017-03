Jony: "Vamos a dar todo para ganar al Atlético"

El malaguista Jony hablo este mediodía en rueda de prensa en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda y se refirió al deseo de competir de la plantilla, después de dos semanas de 'parón' liguero. De alguna manera trató en todo momento de restar trascendencia al momento delicado del equipo en la competición. “Las sensaciones son buenas. Estamos entrenándonos muy bien e intentando plasmar en el campo todo lo que nos pide el míster, y con ganas de que llegue ya el partido del sábado para sumar los tres puntos"., dijo.

Respecto al rival del sábado (20.45 horas), comentó: “Nosotros el único pensamiento que tenemos es ganar al Atlético, un rival de los mejores del mundo, intenso y a nivel defensivo muy bueno; y a nivel ofensivo, el mínimo fallo que tengas te penaliza mucho. Será un partido para estar concentrados y sacar nuestras armas a relucir. Si plasmamos todo lo que llevamos entrenando esta semana vamos a tener un resultado positivo”.

Después de no haber ganado aún fuera de casa, el extremo asturiano consideró que la condición de local el sábado puede ser decisiva: “Siempre que jugamos en casa para nosotros es mucho mejor. Nos sentimos arropados y la afición también empuja. Es momento para que plantilla y afición vayan de la mano, y nosotros vamos a dar todo para ganar al Atlético de Madrid”. Finalmente, no creyó que los nervios por no tener asegurada la permanencia estén afectando al rendimiento colectivo del equipo: "En esta plantilla hay suficiente madurez y está acostumbrada a luchar por unos objetivos u otros. Hay que tener la cabeza fría en momentos así, y lo bueno que tenemos es un colchón de seis o siete puntos y que dependemos de nosotros mismos”.