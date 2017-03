Un solo delantero de cinco. En esas condiciones trabaja a día de hoy Míchel cara al importante duelo del sábado ante el Atlético de Madrid (20.45 horas). Una serie de circunstancias provoca que únicamente Santos se encuentre perfectamente para la cita. Mientras, Sandro sigue forzando para estar a punto, con la lógica cautela de estar saliendo de una lesión muscular y sin la necesidad de precipitarse, ya que se celebrarán hasta siete partidos en abril; Peñaranda vuelve hoy, pero no se entrenará hasta mañana con el grupo; Charles está sancionado, y En-Nesyri se lesionó con su selección el martes por la noche (una contusión al nivel de un gemelo) y podría no llegar a tiempo tampoco.

Juanpi vuelve a probarse con el grupo en el entrenamiento Como si se deshojara una margarita, Juanpi participa un día sí y otro no en el trabajo con el resto de compañeros. Aquejado del pubis desde hace semanas (no juega desde el 4 de febrero), había en principio optimismo cara a que pudiera reaparecer en este mes de abril tan decisivo, pero no termina de ofrecer buenas sensaciones con continuidad. Hace dos semanas parecía ir ya en la dirección correcta, pero en la anterior siguió un plan individual de trabajo y en esta fue ayer el primer día en que participó con el grupo en partidillos, aunque con una exigencia menor. Sigue siendo prematuro hablar de cuándo podrá reaparecer, y quedará al criterio de Míchel, en consenso con el jugador y los médicos. El técnico no deja de conversar con los jugadores en vías de recuperación, y ayer se le pudo ver hablando con Recio, otro de los dudosos.

De esta forma, Santos se perfila como la principal opción para el ataque. Puede que incluso la única. Cabe recordar que el uruguayo, que de momento no ha respondido conforme a las expectativas, no juega desde el 25 de febrero, en el 3-0 en Eibar, aún en la etapa de Romero. Desde entonces entró en un periodo de ostracismo que dura ya un mes, y con Míchel no ha estado entre los dieciocho futbolistas que ya han sido alineados en sólo dos partidos.

Mientras, Sandro se volvió a entrenar junto a Recio con un plan específico sobre el campo del Anexo, y a las órdenes del preparador físico Manu Gestoso. Esto genera más dudas, si cabe, acerca de si estará a punto para ir convocado el sábado o si podrá jugar sólo unos minutos. Su recaída ante el Leganés, en el tercer partido tras su anterior reaparición, invita a ser cauto con esa última lesión de grado 1 en los isquiotibiales.

Sólo un entrenamiento

Asimismo, Peñaranda se reincorporará al grupo mañana, después de ser convocado por Venezuela para dos partidos oficiales en los que sólo ha jugado apenas 25 minutos, los de la madrugada de ayer ante Chile. El futbolista no actúa con el Málaga desde el 21 de enero, en el Santiago Bernabéu (2-1), y Míchel, que aún no lo ha convocado, habló en tono positivo de él hace un par de semanas, aunque con una crítica implícita. «Es un jugador de unas grandes condiciones, pero las tiene que poner en funcionamiento. Ha tenido un cambio de actitud esta semana muy positivo. Yo no soy mucho de datos ni de pulsómetros o metros recorridos. Pero sí es cierto que revisando los de esta semana, el jugador ha pegado un cambio de actitud increíble. Ha mejorado todos sus números y su rendimiento. Ese es el camino que mejor puede tomar para que nosotros nos fijemos en él. Y nos estamos fijando en él». En todo caso, habrá que valorar en qué medida puede ser titular ante el Atlético con apenas un entrenamiento con sus compañeros.

Además, En-Nesyri se lesionó el martes en el amistoso que jugó con Marruecos ante Túnez en Marrakech.El atacante sufrió un choque muy aparatoso con el portero rival y, a su llegada a Málaga ayer, se le observó una contusión en el gemelo interno derecho, pendiente de evolución en las próximas horas, por lo que no parece fácil que pueda jugar pasado mañana. Finalmente, Charles tiene que cumplir sanción por acumulación de amonestaciones, aunque estará ya disponible para los duelos ante el Sporting y el Barcelona, que llegan a la vuelta de la esquina.