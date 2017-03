Jony: «Vamos a dar todo para ganar al Atlético»

El malaguista Jony habló ayer en rueda de prensa en La Rosaleda y se refirió al deseo de competir de la plantilla, después de dos semanas de ‘parón’ liguero. De alguna manera el asturiano trató en todo momento de quitar hierro a la delicada situación clasificatoria. «Las sensaciones son buenas. Estamos entrenándonos muy bien e intentando plasmar en el campo todo lo que nos pide el míster, y con ganas de que llegue ya el partido para sumar los tres puntos», dijo.

Las bajas en los dos conjuntos marcan el partido de mañana Las bajas y el estado dudoso de varios jugadores marcan la última hora del Málaga-Atlético de mañana. El cuadro local sigue con la incógnita sobre si Juanpi (que el miércoles y ayer se entrenó con normalidad), Recio y Sandro estarán a punto para entrar hoy en la convocatoria, que se conocerá en torno a las 12.30 horas. Son baja Koné, Kuzmanovic y el sancionado Charles. Además, Ontiveros no acumula muchos entrenamientos tras unas molestias, y En-Nesyri sufrió el martes una contusión en un gemelo. Rosales y Peñaranda se entrenarán hoy por primera vez con el grupo a la vuelta de jugar con Venezuela. No es mejor el panorama del Atlético: Carrasco esta sancionado; Vrsaljko, Tiago y Augusto Fernández son baja por lesión, y ayer se sumaron tres hombres más al parte.Es el caso de Moyá (lesión muscular I-II en el bíceps femoral del muslo izquierdo), Gaitán (artritis en el metatarso del primer dedo del pie izquierdo) y Gameiro (tendinitis en el adductor del muslo izquierdo). En el ‘parón’ hubo once internacionales.

Respecto al rival, comentó: «El único pensamiento que tenemos es ganar al Atlético, un rival de los mejores del mundo, intenso y a nivel defensivo muy bueno; y a nivel ofensivo, el mínimo fallo que tengas te penaliza mucho. Será un partido para estar concentrados y sacar nuestras armas a relucir. Si plasmamos todo lo que llevamos entrenando esta semana, vamos a tener un resultado positivo».

Después de no haber ganado aún fuera, Jony consideró que la condición de local puede ser decisiva de aquí al final: «Es momento para que plantilla y afición vayan de la mano, y nosotros vamos a dar todo para ganar al Atlético». Por otro lado, no creyó que los nervios por no tener asegurada la permanencia estén afectando al rendimiento colectivo del equipo: «En esta plantilla hay suficiente madurez y está acostumbrada a luchar por unos objetivos u otros. Hay que tener la cabeza fría en momentos así, y lo bueno que tenemos es un colchón de seis o siete puntos y que dependemos de nosotros mismos».

Finalmente, volvió a hablar del punto de inflexión que le supuso ser cambiado ante el Sporting a la media hora de juego: «Es pasado y no merece la pena hablar. Ese partido me marcó, pero ya está olvidado. Es difícil aceptar un cambio tan pronto, pero es fútbol, se debe seguir adelante. Si te quedas con lo negativo no avanzas».