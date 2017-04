El jeque acusa a la policía de racista al no dejarle entrar por una calle cortada al tráfico para todos

“Esto es claramente racista por parte de la policía”. Con este tuit, el jeque Al-Thani definía el incidente que había sufrido horas antes del partido al intentar entrar por una calle que ya se había cerrado al tráfico. La Policía ya la tenía cortada y con vallas ante la gran afluencia de público por la zona. Cuando llegó los agentes le impidieron inicialmente el paso como al resto de vehículos que intentaran hacerlo, lo que enervó especialmente al presidente del club. Pero él quería entrar cuando no se podía hacer ya.

Según testigos presenciales, el presidente se puso nervioso y trató de mover su coche pese a las advertencias de los agentes, por lo que uno de ellos puso una mano sobre el vehículo para indicarle que no podía pasar. Anoche en un nuevo tuit decía que después de lo de hoy, que volvía a calificar de racista, no volvería más (no especificaba exactamente dónde) tras el final de la temporada.

Al-Thani se mostró muy enfadado y arremetía con dureza en Twitter. “La policía no me ha permitido entrar al estadio. No hay justicia ni respeto en este país. Lo siento, pero es la verdad”, decía en Twitter. Este tuit estaba acompañado de varias fotografías desde el interior de su coche, decía. Después del incidente, alguno de los responsables de seguridad conversó con la policía para aclarar la situación y pese al suceso, el jeque entró al campo y luego presenció el encuentro ante el Atlético.

With what happened today from the Spain #police The basis of #racism

end of this season I'm sorry to say that I'm not coming here anymore — Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) April 1, 2017

This is racist very clear

By the police — Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) April 1, 2017

The police not allowed me to entering the stadium

There is no justice and

no respect in this country

Sorry this is the truth pic.twitter.com/pvIXNQp43u — Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) April 1, 2017

Pero ya en sus tuits había dicho: “Uno de los policías golpeó el cristal de mi coche sin razón alguna...”. Y después del partido siguió: "Está claro que estos es racista por parte de la policía". Los mensajes del jeque en Twitter recibieron muchas respuestas de aficionados, la mayoría de ellos reprobando la actitud del dirigente.

Al-Thani intentó entrar algo más de una hora antes del comienzo del encuentro por la calle principal del estadio para acceder al 'parking', pero en esta ocasión como en otros partidos de esta importancia, la policía ya no dejaba acceder a coches por seguridad debido a que la afluencia de público a pie era ya importante. En estos casos se puede acceder por zona norte del campo, donde suele ser más fácil debido a que el tránsito peatonal es más pequeño.