Recio: «Estando en una dinámica negativa, cualquier error se paga caro»

Caras de decepción y gestos de rabia e impotencia así salían los jugadores del Málaga del vestuario tras ver marchar los tres puntos hacia la capital. "En muchos momentos del partido las sensaciones eran buenas pero a lo mejor eso ya no nos vale", explicó Recio tras el encuentro. A lo que añadió: "Estando en una dinámica negativa como en la que estamos cualquier error ante un equipo como el Atlético se paga caro". Un error como el que le llevó a ver la amarilla, la quinta, la que le inhabilita para disputar el próximo partido ante el Sporting. “Al final lo que más me jode es no poder jugar el miércoles porque para el equipo era una final. Nos estamos jugando mucho ante el Sporting", se sinceró.

El malagueño saltó al campo por primera vez tras la lesión y sobre su incorporación explicó: "Está siendo un año nefasto con tantas lesiones. No sé si he jugado siete partidos en todo el año. Era mucho tiempo sin jugar, ya tenía ganas de disputar algunos minutos. Al principio la sensación ha sido un poco rara por el brazo, tenía miedo a chocar”. Aunque saltó con miedo por su brazo, lo hizo con ganas e ilusión, al menos, por rascar algún punto en casa. "Hemos salido con la esperanza de ganar o al menos poder puntuar, de aquí a final de la temporada cualquier punto es bueno", sentenció. A lo que añadió: “Espero que la dinámica cambie, que tengamos una pizca de suerte o que estemos tan concentrados que no concedamos ninguna oportunidad al contrario".

Y si recio señaló la importancia del cruce del próximo miércoles, Llorente la reseñó: "Hay que prepararse ya el partido del Sporting porque de nada vale ya lamentarse por lo de hoy". Y es que, sobre la situación actual del equipo parecía que no tenía tan clara la permanecia. "No nos podemos despistar porque ese colchón de puntos que tenemos se nos puede ir en un momento. Todos los partidos son importantes de aquí al final de la temporada", sentenció.

Sin embargo, lejos de ser en exceso negativos, el central madrileño destacó detalles positivos del partido: "Creo que se ha visto una mejora por nuestra parte y que en varios momentos del encuentro hemos sido superiores a pesar de que el resultado no acompañe". Además, aprovechó para lanzar un mensaje al malaguismo, que agotó las entradas en La Rosaleda ante el Atlético de Madrid. "La afición sigue estando ahí apoyando, pero como no ven que llegan los resultados se genera un poco de desesperación en algunas partes del encuentro. Nosotros somos los primeros que queremos que lleguen los resultados, que somos los que estamos trabajando día a día”, explicó. Y concluyó: “Solo podemos decirles que sigan confiando, que en el momento en que ganemos un partido va a cambiar la dinámica".

Una dinámica negativa que hoy ha perpetuado el equipo rojiblanco. Encuentro que se saldó 0-2 y sobre el que Filipe Luis, comentó: "Este era un partido clave porque el Málaga es un gran rival y nosotros veníamos del parón de selecciones, que supone un desgaste siempre muy importante. Al final hemos conseguido solventar el encuentro se forma brillante, han sido tres puntos importantísimos".