El jeque, contra De la Torre: «Si no sabes lo que sucedió conmigo, por favor, cállate»

El propietario y presidente del Málaga, Abdullah Al-Thani, prolongó ayer la polémica acerca del incidente del sábado con la policía para acceder a la Avenida de la Palmilla con su vehículo cuando se dirigía a presenciar el choque Málaga-Atlético. Al-Thani respondió desde su perfil de Twitter a las declaraciones que hizo el alcalde de Málaga por la mañana, en las que defendió a actuación de la policía y que no había sido racista, como se quejó en reiteradas ocasiones el dirigente catarí.

"El comportamiento de la policía no tiene nada que ver con esas calificaciones. Su comportamiento es profesional y objetivo. Igual que con cualquier persona, sea español o de cualquier país. No ha distingos. No ha habido acierto en esa calificación que se ha hecho por parte del jeque. Es evidente. El comportamiento de la policía ha sido correcto, profesional", manifestó De la Torre.

Al-Thani respondió con furia en esta ocasión. "Mi respuesta a Francisco de la Torre acerca de lo que dijo: "Si no sabes exactamente lo que pasó conmigo, por favor, cállate". A continuación, añadió: "Mis preguntas a Francisco de la Torre: ¿Qué logros ha hecho en Málaga? Basta con hacer unas fotos; sin completar cualquier proyecto", dijo el jeque.