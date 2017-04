«A nosotros, haciendo mucho, nos cuesta ganar y los rivales, con poco, nos marcan»

Después de una derrota y antes de una nueva final, Luis Hernández compareció ayer ante los medios con la esperanza de poder hablar pronto de una victoria para el Málaga. «Parece que nosotros, haciendo mucho, nos cuesta ganar y los rivales, con muy poco, nos hacen goles y se llevan los tres puntos», sentenció el central. Una realidad sobre la que comenta: «Necesitamos ganar ya. Sería muy bueno romper la racha de partidos sin ganar que llevamos y, sobre todo, dejar a un rival directo a una distancia considerable en la tabla».

Una mala racha que podría concluir en El Molinón. «Es un partido importantísimo. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando y de lo que significa el partido», comentó Hernández. Y es que tras acabar en tablas en la primera ‘final’ ante el Leganés, los de Míchel saben que esta será una oportunidad clave de puntuar y mantener las distancias con el descenso. «Hay mucho en juego, hay responsabilidad. Obviamente no es la situación que todos esperamos, pero es lo que hay. Debemos salir a ganar. Estamos mentalizados de lo que nos vamos a encontrar y de cómo tenemos que afrontarlo», resaltó el central.

El madrileño mantuvo viva la imagen de unidad en el vestuario: «El equipo trabaja bien y está unido. Nosotros debemos jugar nuestro partido, sin ansiedad», argumentó. A lo que añadió: «La realidad es que, haya o no haya presión, lo que tenemos que hacer es sacar los tres puntos. No nos planteamos otra cosa que no sea eso». Además, no quiso irse sin enviar un mensaje para calmar los ánimos de los malaguistas. «Poco más podemos pedir a una afición que nos está arropando continuamente en una situación de resultados y de dinámica complicada. Que siga confiando en este equipo que vamos a sacar los tres puntos», concluyó.