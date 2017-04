Míchel: «Hemos defendido como hay que hacer para tener aspiraciones»

Tras la victoria del Málaga por la mínima ante el Sporting, Míchel aparecía feliz gracias a lo que supone también. «El equipo jugó como grupo muy bien. Tuvimos algunas imprecisiones, pero como conjunto hemos realizado un gran partido. El gol nos tranquilizó y nos permitió jugar como teníamos previsto». Asimismo, destacó que se dejara la puerta a cero. «Hemos defendido como hay que hacer para tener aspiraciones, sean las que sean. Hemos tenido la virtud de tener posesiones largas para dominar el encuentro. Hoy hemos realizado un partido bien defendido con balón y muy bien sin balón. Sabíamos como una victoria iba a alegrar al equipo, ya que lo hemos logrado ante un rival directo al que hemos conseguido alejar de nosotros en la clasificación. Esta noche hemos jugado a un buen nivel y es así como tenemos que seguir».

«Necesitábamos una victoria, ver la luz. Cuando entras en el vestuario te das cuenta de que es una sensación de liberación. Han aprobado el examen y no hay que ir a junio o septiembre», añadió Míchel. Sobre la derrota del equipo asturiano en casa, no ocultó que «es un resultado muy duro para el Sporting». Por último, Míchel concluyó su comparecencia con una mención especial para el Unicaja tras su victoria en la Eurocup ante el Valencia Basket y al que ya deseó suerte en anteriores partidos. «Estamos muy contentos, hemos escuchado en el vestuario que el Unicaja ha ganado. Conociendo al entrenador, que es mucho mejor que yo, me lo esperaba. Estamos de fiesta, aunque sea un poquito».

Por su parte, el técnico del Sporting, Joan Francesc Ferrer, ‘Rubi’, llegó a la rueda de prensa triste tras la derrota de su equipo, algo que les complica aún más la permanencia. «Hoy hemos tenido una gran oportunidad. Vamos a seguir empujando, mis compañeros y yo no estamos desanimados». El catalán lanzaba así un mensaje al vestuario para que no se rinda y siga confiando pese al duro revés que han sufrido esta noche.

Kameni, clave

A la hora de analizar el choque, comentó: «No quiero excusarme. Hoy no hicimos un buen partido. Pese a todo, el resultado me parece injusto. Si miramos las paradas de Kameni y nuestro portero, hay una gran diferencia. Las jugadas sobre la portería de Kameni eran casi todas jugadas de gol».

Uno de los protagonistas del choque fue el delantero malaguista Sandro, en especial por su gol, porque el canario no sobresalió en exceso en el resto del choque. «El equipo ha salido bien desde el principio. Pudimos marcar en la primera parte, y el partido ha sido muy disputado, así que estoy muy contento los tres puntos», comentó.

En todo caso, el atacante no quiso aún incurrir en un exceso de confianza cara a las opciones de permanencia. «Todavía quedan ocho partidos de Liga. El sábado tenemos un partido importante contra el mejor equipo del mundo y saldremos a darlo todo porque nos daría la tranquilidad que necesitamos». Por último, tuvo palabras de elogio para Kameni, decisivo anoche: «Hoy ha estado muy bien. Felicidades de parte de todo el equipo. El conjunto ha estado sensacional y nos merecíamos estos tres puntos».