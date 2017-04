Un triunfo que da mucha vida

Muchos meses sin ganar en campo ajeno se dan por buenos para que llegara la victoria en el momento más oportuno. Tres puntos de oro en Gijón que nos ponen a 8 de ventaja de los asturianos, cuando lo contrario hubiese sido asomarnos al abismo. El gol de Sandro no sólo nos da tranquilidad, sino que también ayudará a serenar unos ánimos excesivamente caldeados en los aledaños de La Rosaleda. Muchos nervios extradeportivos que no ayudaban al equipo, que sin embargo supo aislarse de lo superfluo para centrarse en lo que necesitaba: ganar en El Molinón. El Málaga fue mejor porque es mejor, pero también porque tras muchas semanas tiene un entrenador en condiciones, que además grita y exige, manda y controla desde el banquillo... Lo que se necesita en Primera, no un buen amigo de todos sin experiencia, que casi nos mete en el agujero.

El Málaga tuvo en jugadores poco habituales, como el caso de Ricca, a elementos destacados, y por fin Kameni volvió a hacer lo que sabía: parar. La extraña sensación de los últimos partidos en los que cada vez que se acercaba un rival a su puerta goleaba, al fin, quedó superado. Fue un miércoles de gloria futbolístico que, sin embargo, amenazaba en convertirse en un miércoles de pasión, porque una derrota hubiese sido un verdadero desastre.

Con estos tres puntos no hay nada conseguido, pero desde luego que se ha recorrido un buen trecho en el objetivo en el que nos hallamos inmersos: continuar en Primera. La inocentada de tener en el banquillo a quien no estaba preparado (pese a que nuestro club ya tenía experiencia idéntica en otrora época para olvidar) lo más mínimo casi nos cuesta la propia vida. Ahora no estamos aún para el alta, pero tampoco en la UVI. Bien por el Málaga de Míchel, que comienza a ver las cosas de otra manera, aunque el próximo rival, el Barcelona, no es el más propicio para despejar el camino de forma definitiva. Aún hay que hacer un esfuerzo, pero el triunfo de anoche nos ha devuelto la ilusión.

Noche verde y morada. Glorioso Unicaja. Gran Málaga.