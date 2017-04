El técnico malaguista, Míchel, compareció esta tarde en la sala de prensa de La Rosaleda para analizar el duelo de mañana (20.45 horas) ante el Barcelona. Con dos entrenamientos más por delante, el de minutos después de comparecer y el matutino de mañana, el entrenador no desveló sus planes al no ofrecer aún la convocatoria de jugadores, que es probable que no se conozca incluso hasta poco más de una hora antes del choque.

"Hay que hacer un buen trabajo defensivo, pero también ofensivo. Hay aspectos en los que se le puede hacer daño al Barcelona", manifestó el técnico madrileño, que consideró que el triunfo del Málaga el miércoles puede ser muy positivo cara a dar la sorpresa mañana: "Ahora jugamos con menos presión y podemos ser más fiables, estar más cerca de lo que queremos representar. Ahora el equipo es más alegre, desinhibido. Espero que esta alegría la tengamos mañana.

A pesar de que en sus seis duelos anteriores como entrenador sufrió la derrota ante el Barcelona, Míchel expresó su confianza en dar la sorpresa esta vez: "La diferencia que había entre los equipos entonces era importante, con el Getafe y el Sevilla. El otro día escuché una estadística, la de que Mel no había ganado al Barcelona, y luego venció con el Deportivo...".

Además, dejó entrever que no le preocupa en exceso el nuevo esquema del Barcelona, con tres defensas y la opción de defender sin balón con cuatro: "Las bajas que tiene para este partido a lo mejor le impiden jugar con ese sistema, pero con el Barcelona veces te fijas más en sus acciones que en el esquema, por los buenos jugadores que tiene. Es normal también que Luis Enrique esté constantemente a la búsqueda de soluciones para no ser previsible".