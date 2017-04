Sin miedo ante la montaña más alta

Montañas más altas que este Barcelona (una cota de ‘hors catégorie’) se han superado.

El detalle Messi, 11 goles en 15 citas ante el Málaga Messi, actual ‘pichichi’ de la Liga con 27 dianas (jugó en 26 de las 30 jornadas), ha marcado en once de las quince citas que ha jugado ante el Málaga. El actual Bota de Oro de la temporada (aún por decidir) viene de ser baja en Granada y de marcar dos tantos al Sevilla. En el duelo de la primera vuelta fue baja de última hora.

Para ello es fundamental competir liberado de la presión que ha atenazado y hasta consumido al Málaga en las últimas semanas. El golpe de mano en Gijón hace que el equipo pueda estar esta noche más cerca de su mejor versión, con mucho que ganar y no tanto que perder, aunque no tenga aún la temporada resuelta. Otear la zona de descenso a ocho puntos ha cambiado claramente el guion, y seguro que los jugadores acometerán la empresa de esta noche sin miedo y con un plus de motivación, el que da competir contra varios de los mejores jugadores del mundo.

El morbo Sandro, ante sus excompañeros Sandro se medirá al Barcelona por segunda vez desde que dejó el cuadro azulgrana, donde lo aprendió casi todo como jugador. No vio puerta en el Camp Nou (ni dispuso de ocasiones) y confía en hacerlo hoy. Justo el miércoles se reencontró con el gol tras un inicio de año aciago por las lesiones.

¿Puede dar la sorpresa el Málaga ante el vigente campeón? ¿Podría tener un protagonismo indirecto en el desenlace de la Liga? El cuadro de La Rosaleda ya ha demostrado en sus cinco últimos duelos ante los azulgrana que nunca ha estado lejos de él. Ganó un partido, empató dos, y perdió otros tantos por la mínima. Son motivos más que sobrados para que el Barcelona llegue avisado de lo que le espera, máxime tras ceder contra pronóstico en Riazor (2-1) o tras el 0-0 de la primera vuelta ante el equipo entonces dirigido por Juande Ramos.

La novedad Recio puede volver al once Desde el duelo en Pamplona de finales de enero, cuando se fracturó el codo al inicio del partido y aguantó hasta el descanso, Recio no es titular. Hoy podría darse el caso. Reapareció contra el Atlético, pero vio una inoportuna amarilla y causó baja en Gijón.

En aquella cita Messi fue baja de última hora, y tampoco estuvo Luis Suárez. Ni siquiera Neymar llegó en su mejor momento, tras un parón de selecciones. Pero el Málaga estaba en cuadro y su sacrificio para las ayudas y coberturas en el 5-4-1 y la dosis de fortuna necesaria le valió para puntuar.

Ahora las cosas son distintas. El Barcelona se juega la Liga y no tiene margen de error a ocho jornadas del final. Y los tres de arriba llegan muy inspirados. Pero el Málaga también saldrá con otra cara. Menos atenazado y más desinhibido, como recordó ayer Míchel. Al igual que sucediera ante el Atlético de Madrid, se guarda la baza de sorprender con el once. Por eso no habrá convocatoria, y el once y los nombres de los suplentes sólo se conocerán en torno a las 19.45.Esta misma mañana habrá una última sesión de trabajo.

El dato Luis Enrique sufre con el rival A Luis Enrique no se le da nada bien enfrentarse al Málaga con el Barça. Sólo ha ganado dos de los cinco duelos, cuatro ante Gracia. Nunca se impuso su equipo por más de un gol: 0-1, 1-0 y 0-0 (este con Juande) en el Camp Nou, y 0-0 y 1-2 en La Rosaleda.

«Tenemos una idea clara de cómo jugarle al Barcelona», sentenció ayer un Míchel al que se le recordó que ha perdido hasta ahora sus seis enfrentamientos contra el conjunto catalán (cuatro con el Getafe y dos con el Sevilla). Si bien la otra cita ante un ‘grande’ la planteó con defensa de cinco, el Barcelona no suele salir con dos puntas definidos, lo que podría decantarle por una zaga con cuatro. Juan Carlos y Recio, cumplida su sanción, vuelven a estar disponibles, y Keko se lo pierde por el mismo motivo. Lo más lógico es que Pablo ocupara de nuevo el costado derecho, con Recio en el once. Ontiveros y Jony no parecen gozar de suficiente confianza para jugar de salida. En el Barcelona se lo pierden Piqué, Rakitic (sancionados), Arda, Rafinha y Aleix Vidal.

Al Málaga no le queda otra que completar una actuación casi perfecta con y sin balón. Mostrar mucha eficacia en el área rival y cometer pocos errores en la propia. Ejercer una presión asfixiante sobre Busquets y ser generoso en las ayudas y coberturas ante el ‘tridente’ azulgrana. En el rival la última variante de Luis Enrique es optimizar su once con un 3-4-3 en ataque, con Messi de volante ofensivo, y un 4-4-2 cuando defiende, pero a costa del sacrificio de sus jugadores de la banda derecha, Rafinha (baja cuatro meses) y Sergi Roberto.