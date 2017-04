Sandro: «Teníamos miedo de seguir perdiendo»

Esto ya era otra cosa. Hoy los que marchaban cabizbajos a casa tras el encuentro fueron los rivales, a diferencia de cómo solía pasar estos meses atrás. Y no un rival cualquiera. "Este ha sido un partido vital, además porque hemos preparado en poco tiempo el encuentro, para nosotros era una semana rara por el partido del miércoles", explicaba Sandro tras salir del vestuario. Y es que la victoria ante el Sporting fue algo más que tres puntos para el Málaga. Así lo explicaba: "Teníamos miedo de seguir perdiendo, porque llevábamos un año fuera de casa sin ganar y el partido del miércoles fue fundamental. Fue un plus de motivación para afrontar este encuentro". Una sensación que también comparte Jony, autor del tanto que sentenció el marcador final: "El partido del miércoles fue una liberación y creo que se ha notado desde el principio, el equipo estaba más suelto y más concienciado de lo que tenía que hacer. Lo que veníamos trabajando estos días se ha plasmado".

Dos partidos seguidos marcando y, en esta ocasión, contra el que fuera su equipo hasta la pasada temporada, lo que hizo más especial el encuentro para el canario. "Están contentos de volver a verme y de verme marcar. Nada más. Les he deseado toda la suerte del mundo porque si alguien está vivo esta Liga es el Barcelona", comentaba Sandro sobre el momento del reencuentro. Aunque a día de hoy, sabe que sus obligaciones y sus sentimientos son ahora de color blanquiazul. "El gol lo he celebrado porque para cualquier delantero es importante, vivimos del gol. Tampoco lo he celebrado tanto como se a podido ver... Me quedo con el trabajo del equipo, que ha sido sensacional", afirma.

Aunque más allá de la alegría, al equipo le toca seguir trabajando para lo que resta de temporada y el calendario no es nada fácil. "No hay ningún partido cómodo en lo que queda de Liga. El campo del Deportivo también es muy complicado, porque aprietan mucho en casa, pero vamos a entrenarnos con intensidad para ir allí y traernos los tres puntos", explica el delantero.

Tres puntos que hoy, contra todo pronóstico, ha perdido el Barcelona. "Con esta derrota hemos perdido una oportunidad de acercarnos más al primer puesto", se sincera Iniesta. A lo que añade: "Cuando desaprovechas las oportunidades, las cosas se ponen difíciles. Quedan partidos de Liga, pero cada vez menos y veremos qué va pasando". El experimentado centrocampista saltó al campo en la segunda parte y vivió varios momentos convulsos desde el terreno de juego, como el posible penalti sobre Sergi Roberto. Sobre este, valora: "En el campo parecía que había sido dentro claramente, pero son decisiones que se toman... Pero más allá de eso lo que nos duele y nos perjudica es la derrota". Además, defendió el hecho de que el Barcelona jugara con uno menos: "Jugar con diez siempre es más complicado, pero el árbitro ha creído que tenía que ser así. Para nosotros es una pena es no haber podido contar con once".