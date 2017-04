Jony: «La verdad es que necesitaba marcar; no lo estaba pasando bien»

No está siendo la temporada con la que habría soñado Jony, él mismo lo asegura. Sin embargo, ese no fue motivo suficiente para no salir a luchar ante el Barcelona. Siete minutos le bastaron al centrocampista, que saltó al terreno de juego en sustitución de Juan Carlos en el minuto 82, para anotar el segundo gol del encuentro, el que cerraría el marcador en La Rosaleda. Un tanto con el que clama a Míchel una mayor presencia en el once y que, a nivel personal, le ha servido para no dejar de creer en lo que resta de temporada.

–Segunda victoria consecutiva y contra uno de los rivales más potentes de La Liga en este caso; ¿esperaba que el encuentro se saldara con este resultado?

–Sabíamos que era un partido difícil, pero creo que la victoria del miércoles nos dio mucha confianza, una liberación, y en este partido creo que se ha visto desde el principio. El equipo estaba más suelto y concienciado de lo que tenía que hacer. Al fin y al cabo, todo lo que veníamos trabajando estos días se plasmó a la perfección y, acompañado a que ellos tampoco tuvieron un gran día, todo fue un poco más fácil.

–Se hicieron realidad las palabras de su compañero Sandro días atrás, que esperaba que el Barcelona no tuviera un buen día, porque sabía el daño que podían hacer…

–Sí, porque al fin y al cabo te das cuenta de que tienes enfrente a Messi, Neymar, Suárez, Iniesta… Son los mejores jugadores del mundo. A veces sólo te queda rezar para que no tengan un buen día y que a ti te salga todo muy bien.

–En su caso, necesitaba marcar para reafirmar su posición dentro del equipo. ¿Cómo vivió ese tanto desde el césped?

–La verdad es que lo necesitaba. Obviamente, no lo estaba pasando bien, no estaba siendo el año que esperaba y a un jugador lo que le da confianza son los minutos, los goles. Y los minutos que tenga los voy a aprovechar al máximo para intentar cambiar la opinión de Míchel e intentar entrar desde un momento en el equipo.

–Les está viniendo bien el planteamiento de Míchel de entrenar, incluso, el mismo día del partido…

–Sí, aunque los entrenamientos que solemos hacer el mismo día del partido son más estáticos, no entrenamos mucho. Es lo que hablaba antes con los compañeros, la semana en la que tenemos menos días para preparar el partido contra el mejor equipo del mundo, para mi gusto, es cuando le ganamos. A partir de ahora, cuando juguemos contra los equipos grandes, habrá que entrenar sólo dos días.

–Se han ganado ya la confianza del entrenador…

–Sí, la verdad es que el míster está muy contento. Está trabajando duro con nosotros y le estamos respondiendo. Eso es lo más importante.

–¿El choque el Barcelona fue uno de los mejores partidos del Málaga esta temporada?

–Creo que ha sido uno de los más completos. El equipo ha hecho un esfuerzo muy grande en líneas generales y pienso que supo en todo momento lo que tenía que hacer, y eso es lo más importante.

–¿Cómo ve el equipo ahora la salvación?

–Ahora la cosa está bastante encaminada, pero hasta que las matemáticas no digan lo contrario no estamos salvados, pero sí que es verdad que lo tenemos muy de cara.