Ricca: “Estos dos partidos nos dieron un poco de aire”

Dos victorias consecutivas han dado un vuelco a la situación del Málaga, al menos de momento. Y es que los de Míchel han conseguido ampliar la ventaja con el descenso hasta el 11 puntos. “Estos dos partidos nos dieron un poco de aire, aunque tenemos que seguir trabajando y la mentalidad tiene que ser de seguir trabajando y mejorando, y ahora tratar de sumar los tres puntos ante el Deportivo”, explicó Ricca en rueda de prensa esta mañana. El uruguayo ha vuelto a las convocatorias por todo lo alto tras varios meses lesionado y se muestra contento por ello. “Hacía mucho tiempo que no jugaba por el tema de la lesión que me había impedido estar. No fueron fáciles esos momentos, pero ya pudimos volver y estoy contento por ello”, se ha sincerado.

Míchel ha conseguido cambiar el rumbo del equipo y no sólo desde fuera, sino también desde dentro. Así lo explicó Ricca: “Cuando las cosas no salen, la cabeza es un factor muy importante, aunque creo que como grupo siempre hemos estado unidos. Míchel ha venido, ha tocado ese aspecto y he levantado los ánimos, y obviamente las victorias también ayudan”. Además, comparando la situación con la del último técnico blanquiazul, Marcelo Romero, explicó: “Con el ‘Gato’ hicimos buenos partidos, pero no tuvimos los resultados que merecimos. Con Míchel, por suerte, conseguimos estos dos resultados”.

El último de ellos, además, contra uno de los rivales más potentes de La Liga, el Barcelona, que además, supuso la primera victoria del técnico madrileño al equipo azulgrana. “No todos los días se hace un partido de esa magnitud y cómo se vivió… Fue un gran partido de todo el equipo y estamos contentos. En el vestuario se vivió con mucha alegría”, explicó el lateral, a lo que añadió: “Estoy contento por los compañeros y por la gente que siempre nos apoya, se merecían un triunfo así”.

Aunque Ricca lo tiene claro. Más allá de los puntos sumados en las últimas jornadas, hay que tener los pies en la tierra y poner la cabeza en el cruce contra el Deportivo, el sábado a las 13.00 horas. “Es un partido importantísimo, ya estamos trabajando cara a ello. Vamos a ir a sacar los tres puntos. Queremos acabar lo más alto posible en la tabla de aquí al final de la temporada, aunque lo que miramos es el partido que viene, sólo pensamos en ganar el fin de semana", argumentó el uruguayo.