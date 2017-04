COMIENZA LA CUENTA ATRÁS

Los once puntos de ventaja con la zona de descenso conseguidos por el Málaga en los últimos días sólo deben servir a partir de ahora para la satisfacción y el disfrute de los aficionados, que han soportado una temporada cargada de disgustos, decepciones y poco fútbol. Porque el club no se puede relajar demasiado, porque se le acumulan ya los deberes cara a la próxima temporada. Superado, en primera instancia, el miedo acumulado hasta que llegó el triunfo ante el Sporting y la confirmación contra el Barcelona, la dirección deportiva y el propio Míchel deberán intensificar los trabajos para que la campaña que viene no ocurra lo mismo que en esta.

Es cierto que Francesc Arnau y sus colaboradores nunca se detuvieron, pero ahora deberán pasar a la acción. La correcta evaluación de lo sucedido y el diagnóstico concreto, será la primera piedra para una buena planificación, que no sólo afectará a los fichajes o salidas de jugadores, y posibles traspasos. Con los límites económicos que se conocen, el Málaga tendrá que corregir los defectos aparecidos y solucionarlos de una forma clara. Los objetivos los tendrá que marcar el estatus del club y sus necesidades, y nunca la opinión particular de ninguno de sus profesionales. Y el equipo blanquiazul está en la mitad de esta clasificación en distintos conceptos comparativos con el resto de clubes de LaLiga.

Y el jeque Abdullah Al-Thani, que es el propietario y presidente de la entidad, también deberá reflexionar sobre lo ocurrido y sus decisiones. Ahora es el momento de trabajar sin demasiada presión. La cuenta atrás está ya en marcha. Es necesario cerrar la permanencia, pero la planificación no puede esperar tampoco.