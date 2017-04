Recio: «Los que menos pueden quejarse de los árbitros son los equipos grandes»

Más allá de su brazo, Recio saltó al campo ante el Barcelona desde el minuto uno. Y además lo hizo con una actitud que puso en pie a La Rosaleda. A pesar de haber pasado ya cuatro días, el partido ante el Barcelona, sigue presente en el Málaga y en él, que volvió a la titularidad tras su lesión. “Tenía muchas ganas de jugar, aún más sabiendo lo poco que queda, es lo que tira más. Me sentí cómodo, el partido salió perfectamente, porque no todos los días se le gana al Barcelona, y menos de esa manera”, explicó el jugador.

Además, cuestionado sobre las declaraciones de Luis Enrique en la sala de prensa de La Rosaleda, comentó: “Los que menos pueden quejarse de los árbitros son los equipos grandes, si ellos se quejan, nosotros imagínate… No sé si ellos la única jugaba que pueden protestar es la del penalti, pero cinco minutos antes también se le anuló un gol a Peñaranda…”. Aunque más allá de esta victoria, Recio explica que el Málaga ya tiene la mente puesta en el Deportivo. “Su salvación pasa por ganarnos a nosotros, pero nosotros tenemos que seguir con esta dinámica, aprovecharla y partir con confianza y actitud”, sentencia el malagueño, a lo que añade: “Ganar sería un paso importante para poder vivir la parte final de la temporada con más tranquilidad”.

El objetivo del Málaga ha cambiado, ya no se mira de cerca la salvación, sino que se aspira a seguir subiendo posiciones en la tabla. Sobre esta, Recio se sincera: “Ha cambiado todo muchísimo, hace cosa de una semana hablábamos de que el partido contra el Sporting era una final y que de perder se complicaría la cosa. Una semana después, parece que la salvación está medio encarrilada. Las dos victorias nos han dado mucho ánimo”. Situación en la que parece que Míchel ha tenido mucho que ver. “Cuando un entrenador viene con esa urgencia que tenía el equipo, ese nerviosismo y esa dinámica negativa que lleva el equipo, al principio cuesta, pero él confiaba en nosotros y como entrenador tiene mucha culpa de estas últimas victorias”, argumenta el centrocampista.

Ahora, el equipo sigue trabajando a diario. También Recio, para terminar de recuperarse de su fractura en el brazo izquierdo y poder liberarse de esa particular férula con la que salta al campo. “No estoy al cien por cien, cuando choco noto molestias. Los doctores me dicen que todavía tienen que pasar un par de semanas más, pero la férula me ayuda bastante”, explicó sobre su estado de forma. Otro de los que tampoco está al cien por cien es Juanpi, que no se ha entrenado con regularidad. Así lo explica su compañero: “Ha parado hoy, por precaución ha hecho una parte en el gimnasio y ojalá puede estar para el sábado. Es un jugador muy importante para nosotros y este año está pasando también por muchas lesiones por el tema del pubis, que es complicado”.