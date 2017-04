Míchel: «Los jugadores ya no me engañan, ya sé lo que pueden dar de sí»

Tras la enorme victoria del Málaga ante el Barcelona, el equipo de Martiricos hace ya borrón y cuenta nueva y piensa en el partido de este sábado en el campo del Deportivo. La situación del conjunto que entrena Míchel ha variado como de la noche al día en apenas dos semanas y la permanencia ya está prácticamente en el bolsillo. Pero Míchel no quiere ni relajación ni que sus hombres den por terminada la temporada y en la rueda de prensa previa al partido en La Coruña mandó algunos mensajes muy claros a sus jugadores, pese a reconocer que tienen, si no la salvación matemática, “sí de manera moral” . “Ya estamos empezando a construir al próximo año. No queremos dar por perdido ni un solo minuto de las siete jornadas que nos quedan. Todos los jugadores, incluso el entrenador, tienen que demostrar que están preparados para seguir el próximo año. No nos podemos quedar en la victoria ante el Barcelona”, afirmó Míchel.

El entrenador malaguista repitió ese mensaje en varias ocasiones. Ya es momento de planificar la próxima campaña y cada entrenamiento, cada partido, será un examen para la plantilla. “Los jugadores ya nos han mostrado de lo que son capaces. Tienen que dar ese cien por cien en todos los partidos y en estos siete partidos que quedan vamos a verlo todos”, declaró. El técnico trató de explicar el cambio del equipo en las últimas jornadas: “En cuatro días han conseguido cuajar sobre el campo lo que tenían en la cabeza. Y la distancia con los de abajo ya es muy amplia para siete jornadas; pero no quiero que esto sea una excusa para decir que ya hemos hecho la temporada. Tenemos que seguir con buena actitud para devolver la confianza que nos ha dado el club y la afición, como prestigio para nuestro club”, dijo. “Tenemos que jugar ante el Deportivo como si aún estuviésemos en peligro”, declaró. “Ya los jugadores no me engañan, ya sé lo que pueden dar de sí, así que se anden con cuidado”.

Está el técnico malaguista tan centrado en la próxima campaña que no dudó en hablar sobre la planificación. “Mi jefe es Arnau. Hemos tenido varias reuniones, él sabe mis ideas y tenemos todo planificado. Yo he participado, claro, pero todo a expensas de lo que diga él, que es el que tiene que empezar a negociar ahora para la próxima temporada”

El partido del sábado

Sobre el Deportivo, Míchel aseguró que es un caso similar al del Málaga, con la llegada de Pepe Mel que, en palabras de su colega de profesión, ha sabido tranquilizar al equipo. “Es un equipo que estaba en dificultades más por resultados que por el juego. Mejoró, aunque parece que de nuevo están en una dinámica más negativa”.

Míchel no reveló aún la convocatoria para el sábado, ya que el viernes tienen un último entrenamiento, pero sí habló de las ausencias. Sobre Juanpi, aseguró que ya sospechaban que tuviera que pasar por quirófano por sus molestias de pubis. “Queremos que esté recuperado para la pretemporada. Que si se tiene que operar, que sea ahora, cuando antes. En esta plantilla, cualquier jugador que esté mermado tiene que dejar sitio a otro compañero”, dijo. Respecto a Peñaranda, el entrenador aseguró que el malaguista “recibió una llamada de atención” y que reaccionó, lo que le ha hecho tener minutos. “La intensidad de los entrenamientos le ha hecho hacer un esfuerzo mayor”, comentó sobre la lesión en el adductor el venezolano. Míchel comentó que Torres no estará el sábado - “sigue con un edema y no queremos forzar”- y que Demichelis “nos está ayudando y volverá a hacerlo en el campo”.

Cuestionado también sobre si Ontiveros y En-Nesyri ayudarán al Malagueño en la fase de ascenso, el entrenador del Málaga aseguró que le da “máxima importancia” al filial y que por tanto ambos jugadores empezarán a entrenar con el Malagueño 15 días antes de que empiece la fase de ascenso para que puedan reforzar al filial.