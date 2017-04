Riazor, el fin de las rachas

Riazor supuso el final de varias rachas en el Málaga. El principal temor antes de este partido se hizo realidad: el cuadro entrenado por Míchel no pudo mostrar la tensión competitiva de partidos anteriores y sucumbió sin generar apenas alguna ocasión de peligro en el choque. La única reseñable llegó cuando estaba todo perdido, a raíz del 2-0, y fue un lanzamiento lejano de Camacho al larguero.

la crónica El Málaga vuelve a las andadas (2-0)

El Málaga llegó a La Coruña tras enlazar dos triunfos seguidos de mérito (0-1 en Gijón y 2-0 al Barcelona), pero la racha quedó frenada y está por ver si conserva su renta de once puntos de ventaja sobre la zona de descenso, cuando después de este fin de semana quedarán seis jornadas más.

Además, el cuadro de La Rosaleda se presentaba después de 194 minutos imbatido, desde el gol que encajó ante el Atlético de Madrid (0-2), obra de Filipe. La racha se amplió a 241, hasta el tanto de Joselu de cabeza, al que no pudo frenar Luis Hernández. Asimismo, el Málaga llevaba ocho partidos oficiales sin perder ante el Deportivo. Desde el 5 de enero de 2013, con gol de Pizzi, no cedía, en este caso en la Liga. Desde entonces ganó cinco encuentros y empató tres entre la Liga y la Copa. En la primera vuelta había vencido in extremis por 4-3 gracias al tanto final de Ontiveros.