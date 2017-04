VUELTA A LAS ANDADAS

Pocos esperábamos la imagen que el Málaga ofreció en Riazor, donde volvió a las andadas y no cerró, como hubiera sido lo lógico, su salvación. Los de Michel, merced a una penosa segunda parte, le devolvieron la vida a un Deportivo de La Coruña por el que pocos apostaban antes de comenzar el choque.

De entrada, la alineación de Míchel fue un tanto extraña, con Mikel y Chory como novedades, pero todo se daba como bueno, porque el técnico merecía el crédito tras la remontada de los dos partidos anteriores. El encuentro tuvo una primera parte sorporífera, en la que el primer disparo a puerta (de Rosales) se produjo en el minuto 30, pero el Málaga parecía controlarlo, sabedor de que quienes tenían que arriesgar eran los locales. Todo parecía bien enfocado, pero tras el descanso, unos minutos iniciales de verdadera ‘pájara’ sacudieron a los malaguistas, que no se recuperaron y se hundieron con estrépito. Un fallo absurdo de Pablo, que estuvo muy desdibujado, propició el gol de Joselu, pero además dejó atrapados en sus dudas a los malaguistas, que ni con los cambios ofensivos mejoraron. Míchel lo intentó todo, pero tras el 2-0 de Mosquera (inusual goleador por cierto) no hubo capacidad de reacción, entre otras cosas porque ni Keko ni Jony atraviesan por su mejor momento. El problema es que Chory y Juan Carlos, e incluso el propio Mikel, tampoco tuvieron su día. Ni Rosales... Fue una pifia colectiva que nos valió la derrota y también perder el ‘goal average’ con el equipo gallego, que hacía tiempo que no saboreaba la victoria y que de no ganar se habría puesto de los nervios.

Pero el Málaga, excesivamente sobrado en algunas fases, pagó caro su desconcierto, su falta de concentración, y fue una lástima porque la afición se había ilusionado. Tristes hados peloteros que nos han devuelto de bruces a la realidad de lo que está siendo una campaña horrorosa para los de La Rosaleda. Que acabe ya de una vez, es lo que ahora mismo piensan los aficionados. Una pena.