Llorente: “No hay que dramatizar; con una victoria se arreglan las cosas”

Luces y sombras en los últimos encuentros del Málaga de Míchel. Tras dos victorias consecutivas, el equipo no dio su mejor versión ante el Deportivo. “Somos conscientes de que la cara que dimos la pasada jornada no es la que debemos dar. Queremos encontrar una estabilidad, no jugar una jornada muy bien y la otra bajar el nivel”, se ha sincerado este mediodía el central Llorente en rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo en el estadio Ciudad de Málaga. “Esperamos que no se vuelva a ver esa cara del equipo que dimos en Riazor. Tampoco hay que dramatizar. En el fútbol una semana estás jodido y luego, con una victoria, arreglas las cosas”.

La temporada de Llorente en el Málaga resulta difícil de explicar hasta para el jugador madrileño. “Ha sido irregular. La lesión anímicamente me trastocó bastante y después lo pasé un poco mal porque no encontraba el nivel de juego que quería”, comenta Llorente. Además, cuestionado sobre el hecho de haber sido pitado en La Rosaleda a mediados de la temporada, añade: “Al final, lo más doloroso es no tener minutos. Cuando lo haces bien, la afición te lo recompensa, y cuando lo haces mal, te exigen más”. Aunque su actuación en el equipo ha dado un vuelco y comienza a asentarse en la titularidad. “Estoy contento con el rendimiento de los últimos partidos, pero, igual que el equipo, tenemos que encontrar estabilidad de aquí a lo que queda de temporada”, explica el defensa.

Echando un vistazo a su contrato, el joven jugador sigue perteneciendo al Real Madrid y sobre la posibilidad de abandonar el Málaga al final de la campaña, el central argumenta: “Cara al futuro sólo sé que quedan seis jornadas por delante. Más adelante tendremos que sentarnos a ver las opciones. No descarto quedarme aquí. Está claro que el Málaga es un muy buen equipo, pero es pronto para pensar en eso…”. No hay nada decidido por el momento, ni por parte blanquiazul ni por el Real Madrid, sobre lo que asegura: “Los contactos que he tenido con el Madrid fueron a principios de temporada, cuando jugaba menos y luego con el tema de la lesión. Cara al futuro, al final de la temporada me reuniré con ellos y veremos lo mejor”.

De momento, en el Málaga sólo piensan en el día a día y, lo primero, el compromiso del sábado a las 13.00 horas contra el Valencia en casa. “Estamos un poco jodidos con ese último resultado, pero de una semana a otra cambia mucho todo y ahora el equipo tiene unas ganas inmensas de que llegue el sábado para mostrar otra cara contra el Valencia. Los aficionados e van a encontrar con unos jugadores que van a salir a darlo todo, a ganar y, sobre todo, con ese extra de motivación de jugar en casa”, comenta Llorente.