Camacho: «La renovación está parada; hay que priorizar en lo deportivo»

Era inevitable. Camacho ha hablado esta mañana tras el entrenamiento en el Ciudad de Málaga y la cuestión de su contrato ha copado buena parte de la rueda de prensa. “Ahora mismo todos los clubes de Primera, me incluyo, estamos pensando en los dos meses que quedan de Liga. Lo que tenga que venir vendrá y si es bueno para mí y para el club, será valorable. Ahora mismo estoy muy contento aquí, siempre lo he dicho, pero ya sabemos cómo es el fútbol”, comentó con la sinceridad que le caracteriza. Además, sobre la posibilidad de su renovación, explicó: “Ambos priorizamos lo deportivo a lo personal… Cada parte tenía sus posturas, pero no hay malos rollos, es un tema que está parado, sin más. No es verdad que estemos lejos de firmar, pero tenemos que priorizar en lo deportivo”.

El asunto salió a la palestra justo antes del partido del sábado contra el Valencia en casa. Y es que este equipo, lanzó una oferta por el aragonés. “Sí, es verdad que hizo una oferta en invierno, pero también os digo que a día de hoy no hay nada cierto. Os engañaría si os dijera que hay algo hablado”, señaló el centrocampista. Aunque, aparcando el tema del mercado, Camacho, lo tiene claro, quiere pensar en presente y sobre el cruce de este fin de semana en La Rosaleda, cuenta: “Vamos a intentar dar la mejor imagen posible, conseguir el resultado. Espero que seamos un equipo ganador que vaya a por el partido”.

Camacho destacó las dos victorias consecutivas logradas por el equipo, pero asegura que quiere ser cauto a la hora de hablar de la salvación. “Hasta que no vea los puntos, no me creeré la salvación matemáticamente”. Además, cuestionado sobre si el equipo sigue manteniendo ambición y ganas de crecer, contestó: “Quien no tenga ambición ni profesionalidad… Hay mucha gente que quiere jugar, también los del B. El entrenador creo que es lo suficientemente listo como para saber ver quién quiere jugar y quien no”.

Míchel también fue uno de los temas de conversación. Sobre su llegada al equipo, Camacho, quiso ser sincero: “Que llegara un nuevo entrenador, a priori, no era una buena noticia, pero luego ha sido una buena opción. Míchel ha sido futbolista, le gusta esto y lo vive día a día y eso se ve reflejado en el campo”. Lo refleja el equipo desde su llegada y lo ha intentado reflejar él, como capitán, a lo largo de la campaña. “Estoy contento en lo personal. Hace dos años que no jugaba con tanta regularidad”. Una regularidad que, sin embargo, no acompañó al conjunto. “Durante la racha negativa, como capitán intenté buscar soluciones, pero al final todos sufrimos lo mismo…”.